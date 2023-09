Insolite – L’Iran nomme un “espion” comme “attaché culturel” à son ambassade à Alger

Mohammad Reza Zaeri, un religieux de haut rang et fidèle proche du guide suprême, Ayatollah Ali Khamenei, vient d’être nommé “nouvel attaché culturel » à l’ambassade d’Iran à Alger, a annoncé mardi 5 septembre 2023 l’Agence de presse officielle iranienne IRNA.

Le journaliste Mohamed Ahwaze a affirmé sur son compte X (Twitter), que “Mohammad Reza Zaeri qui vient d’être nommé à son nouveau poste, faisait partie d’une cellule des renseignements iraniens qui préparait un attentat à la bombe contre un rassemblement de l’opposition iranienne à Paris en 2018, et les autorités françaises et belges avaient interpellé alors six personnes dont un diplomate iraniens travaillant à Vienne”, selon notre confrère Hespress.

Le voiture utilisée par le diplomate iranien en question, un certain Asadollah Asadi, pour transporter la bombe de l’Autriche en France aurait été louée au nom de Mohammad Reza Zaeri, révélait en avril 2021 le média iranien indépendant Iranwire.

L’attentat a été finalement déjoué, et Assadollah Assadi fut jugé et condamné en 2020 Belgique à 20 ans de prison ferme, avant d’être libéré fin mai 2023 en échange d’Olivier Vandecasteele, un travailleur humanitaire belge qui était détenu en Iran depuis le 24 février 2022.

