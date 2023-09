Insolite – Un Tunisien quitte sa femme pour une plus jeune, il perd son passeport suisse

Ingratitude. Aziz, un ressortissant tunisien qui a pu devenir Suisse, après avoir épousé Sophie, une Suissesse, pert son passport après avoir quittée cette dernière et épousé une femme plus jeune.

À son arrivée en Suisse en 2008, Aziz avait 26 ans, il épouse Sophie qui avait 56 ans, soit 30 ans de plus que lui.

La Tribune De Genève qui a rapporté cette histoire, précise que les autorités suisses n’ont apprécié le fait que le ressortissant tunisien mette un terme à son union avec une Suissesse après avoir bénéficié d’une naturalisation facilitée.

+ 9 ans de mariage rien que pour les papiers ? +

À son arrivée en Suisse en 2008, Aziz avait 26 ans. Il épouse Sophie qui avait 56 ans, soit 30 ans de plus que lui. Cela ne l’avait pourtant pas empêché de demander, cinq ans plus tard, une naturalisation facilitée dont il va bénéficier en 2015, rappelle le site destinationsmed.com.

Si le couple certifie, à ce moment-là, que son union est stable, les choses évoluent vite après la naturalisation du jeune tunisien. Un an après la délivrance du passeport suisse à son mari, Sophie quitte le domicile familial et le couple divorce en 2017.

Aziz, qui avait « caché » son mariage avec Sophie à sa famille, se remarie et épouse une femme Tunisienne de 41 ans, avec qui il aura un fils. Ce dernier va lui aussi bénéficier de la nationalité suisse.

Les autorités suisses ont décidé de ne pas fermer les yeux sur cette affaire et ont procédé au retrait de la nationalité suisse au jeune Tunisien. C’est le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui va considérer que la différence d’âge soit un indice que cette union n’avait qu’un but purement administratif.

+ Suspicion envers « les coups de foudre intergénérationnels » +

Cependant le Tunisien ne se laisse pas faire et recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Aziz confie que sa rupture avec Sophie l’avait grandement affectée au point d’avoir consulté un psychiatre et assure que la décision du SEM est injuste et leur conception de sa relation avec la suissesse est erronée.

Aziz n’apporte pas d’explications concernant plusieurs éléments, à l’instar du fait que Sophie ait été écartée de certaines photos de famille prises en Tunisie à l’occasion d’un mariage. Il affirme toutefois que la cause du divorce repose sur le fait que sa première femme avait mal accueilli sa sœur et son beau-frère, lorsque ces derniers sont venus lui rendre visite en Suisse.

Mais malgré les justifications du ressortissant tunisien, le TAF a constaté que le mariage a vite été suivi par la demande du passeport, laissant place ensuite au divorce et enfin à un deuxième mariage qui « confirme l’hypothèse », analysent les juges. Le verdict est donc tombé et Aziz, ainsi que son fils, perdent la nationalité suisse, ajoute la même source.

Article19.ma