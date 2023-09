Actualité – Ouahbi l’invité de Medi1 TV pour aborder la rentrée politique et la réforme du Code pénal

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi sera, dimanche 10 septembre à partir de 21h00, l’invité de l’émission “L’invité de la semaine” sur la chaîne Medi1 TV, pour s’exprimer sur les questions relatives à la réforme du Code pénal et à la rentrée politique et sociale.

Dossier épineux où les considérations politiques et idéologiques sont à prendre en considération, la réforme du Code pénal est le plus grand chantier sur lequel s’attèle Abdellatif Ouahbi depuis qu’il a hérité, en octobre 2021, du portefeuille de la Justice au sein du gouvernement d’Aziz Akhannouch.

À maintes reprises, le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM) n’a pas hésité à exprimer ses positions “progressistes” sur certains sujets qui fâchent, notamment les libertés individuelles. La dernière sortie en date remonte à juillet dernier lorsque Abdellatif Ouahbi a affirmé, sur la chaîne satellitaire panarabe Al Arabiya, que certaines pratiques qui relèvent de ces libertés allaient être dépénalisées, sans donner plus de précisions.

Sujets sensibles

Les relations hors-mariage, la rupture publique du jeûne durant le mois de ramadan ainsi que d’autres points de discordes avec les courants conservateurs au Maroc, seront-ils concernés? Impossible de trouver une réponse à cette question pour le moment, puisque rien n’a encore fuité de la mouture finale. Quoiqu’il en soit, Abdellatif Ouahbi a promis, en juillet dernier au Parlement, de présenter son texte à la rentrée.

L’autre dossier sensible qui suscite la polémique, est l’éventuelle réforme du Code de la famille. Si le ministre de la Justice a rappelé en juillet dernier que “seul le Roi” peut lancer un chantier sociétal aussi important, il a toutefois affiché son désir de donner aux femmes plus de droits dans le cadre de la Moudawana. La ministère s’est d’ailleurs attiré les foudres de certains milieux islamistes pour avoir appelé ouvertement à interdire le mariage des filles mineures. Il plaide également pour une meilleure autonomisation économique et sociale des femmes marocaines.

Chef de l’un des trois partis formant la majorité, Abdellatif Ouahbi devra également aborder, lors de son passage sur Medi1 TV, les chantiers et les enjeux auxquels le gouvernement Akhannouch devra faire face avec la rentrée politique et sociale, notamment la généralisation de la couverture sociale et l’élaboration du Projet de Loi de finances (PLF) 2024. Sans oublier la question de la cohésion au sein de la majorité, qui a été remise en question à plusieurs reprises y compris par ses propres composantes.

