Drame – Trois marins secourus au large des côtes australiennes après des attaques de requins

« Les dens de La mer » version réelle. Et pour cause, les autorités australiennes ont coordonné le sauvetage de trois marins, deux Russes et un Français, au large de la côte nord-est du pays après que leur bateau a été endommagé par des attaques de requins, a indiqué l’Autorité australienne de sécurité maritime (AMSA).

Les trois rescapés se trouvaient à bord d’un catamaran gonflable reliant Vanuatu à l’Australie lorsqu’il a été endommagé par plusieurs attaques de requins, à plus de 800 km au sud-est de la ville de Cairns, dans l’État australien du Queensland.

« Les deux coques du navire ont été endommagées à la suite de plusieurs attaques de requins », a précisé l’AMSA dans un communiqué.

« Les marins ont eu beaucoup de chance car ils disposaient d’une balise de détresse qui nous a permis de déterminer la réponse la plus appropriée et la plus rapide pour les secourir », a déclaré un porte-parole de l’AMSA.

Article19.ma