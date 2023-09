Vidéo – Plus de 1 000 vols ont été annulés pendant une perturbation du système de contrôle au Royaume Uni

Inédit. Un problème avec un système de traitement des plans de vol a conduit à une « exception critique », causant l’annulation de plus de 1 000 vols au Royaume Uni la semaine dernière.

« Plus de 1 000 vols au départ des aéroports britanniques ont été annulés en raison des problèmes de la semaine dernière, ont révélé les données de la société d’analyse aéronautique Cirium », selon news.sky.com.

Les responsables du contrôle du trafic aérien ont révélé des détails sur les causes des perturbations généralisées qui ont affecté des milliers de passagers bloqués dans les aéroports, qui seraient « un ensemble de circonstances extrêmement rares », expliquent les chefs du contrôle aérien.

Les services nationaux du trafic aérien (NATS) avaient précédemment déclaré qu’une première enquête avait révélé que les problèmes étaient causés par des données de vol que son système « ne comprenait pas » et « ne pouvait pas interpréter ».

Et l’organisation a déclaré, dans un rapport préliminaire publié aujourd’hui, qu’elle avait confirmé la cause profonde des problèmes – tout en réitérant ses excuses et en insistant sur le fait que la sécurité n’avait été compromise à aucun moment.

+ « Un cas sur 15 millions » +

Le directeur général du NATS, Martin Rolfe, a déclaré que le problème technique à l’origine de cette perturbation généralisée était « un cas sur 15 millions », d’après la même source.

Un communiqué publié par NATS indique qu’un problème a été identifié avec un système de traitement des plans de vol appelé Flight Plan Reception Suite Automated – Remplacement (FPRSA-R).

« Il s’agit d’une partie petite mais importante de l’infrastructure technique globale de contrôle du trafic aérien du NATS, qui s’est avérée avoir rencontré un ensemble de circonstances extrêmement rares présentées par un plan de vol qui comprenait deux marqueurs de points de cheminement portant le même nom mais distincts en dehors de l’espace aérien britannique », a-t-il déclaré.

« Cela a conduit à une « exception critique » par laquelle le système principal et sa sauvegarde sont entrés en mode de sécurité. Dans ces circonstances, le système ne pouvait pas rejeter le plan de vol sans une compréhension claire de l’impact possible qu’il aurait pu avoir.”

« Il ne pouvait pas non plus être autorisé à passer et risquer de présenter aux contrôleurs aériens des informations incorrectes et critiques pour la sécurité. Ce jour-là, le temps nécessaire pour récupérer était motivé par la nécessité d’identifier le problème et les données spécifiques, de les isoler et de les supprimer de manière contrôlée, puis testez-le pour vous assurer qu’il peut être remis en service en toute sécurité”.

Il a ajouté que ce scénario n’avait jamais été rencontré auparavant sur plus de 15 millions de plans de vol au cours des cinq années de service.

+ Cet échec a coûté 100 millions de livres sterling aux compagnies aériennes +

« Des mesures ont été prises pour garantir que cet incident ne se reproduise pas », indique le communiqué.

M. Rolfe a déclaré : « Assurer la sécurité du ciel est ce qui guide chacune de nos actions, et c’était notre priorité lors de l’incident de la semaine dernière ».

« Je voudrais réitérer mes excuses pour les effets que cela a eu sur tant de personnes, y compris nos clients des compagnies aériennes et des aéroports. Des incidents comme celui-ci sont extrêmement rares et nous avons mis en place des mesures pour garantir que cela ne se reproduise plus. »

On estime que cet échec a coûté 100 millions de livres sterling aux compagnies aériennes, selon le président de l’Association du transport aérien international (IATA), Willie Walsh.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré : « Des milliers de passagers ont été confrontés à des perturbations à la suite de cet échec, avec plus de 1 500 vols annulés et des centaines d’autres retardés. Je tiens une fois de plus à faire écho aux excuses du NATS à ceux qui ont été pris dans cette affaire, avec une solution technique. désormais identifié pour garantir qu’un tel incident ne se reproduise pas ».

Il a ajouté qu’il tiendrait d’autres discussions demain avec des responsables de l’industrie et la NATS, ainsi qu’avec l’Autorité de l’aviation civile (CAA), qui a annoncé une étude indépendante sur l’événement. (Source : Sky News)

Article19.ma