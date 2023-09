Vidéo – Une chauffeuse de taxi marocaine navigue entre « traditions » et « remise en question » des normes de genre (AP)

Insolite. Dans une société marocaine profondément ancrée dans les rôles traditionnels de genre, Mme Lekbira El Lhimer a choisi de poursuivre une carrière de chauffeuse de taxi dans la ville de Kenitra, selon le site américain AP News.

Travailler dans un domaine à prédominance masculine posait invariablement des défis à cette femme de 46 ans, mais plutôt que de laisser ces obstacles la décourager, elle les a considérés comme des « opportunités » de développement personnel et d’autonomisation.

« Je n’ai peur d’aucun travail monopolisé par les hommes, et je ne crois pas qu’il existe un travail que les femmes ne puissent pas faire. C’est pourquoi je me suis lancé un défi à moi-même et à la société », explique Lekbira.

+ « Je me suis mis au défi » +

« J’ai choisi ce métier, dominé par les hommes, parce que j’ai une personnalité qui a tendance à challenger. Je n’ai peur d’aucun travail monopolisé par les hommes et je ne crois pas qu’il existe un travail que les femmes ne puissent pas faire. C’est pourquoi Je me suis mise au défi », affirme-t-elle.

« Au début, nous n’acceptions pas l’idée qu’une femme accède à ce métier. Compte tenu des défis pour les hommes, qu’en serait-il pour les femmes ? Mais une fois qu’elle a commencé à travailler et s’est adaptée à ce métier, je me suis retrouvée que j’ai besoin de ses services, d’autant plus qu’elle est ma cousine », selon Mehdi Lahmar, cousin de Lekbira.

Lekbira El Lhimer rappelle que : « Ce travail, en tant que chauffeuse professionnelle, a renforcé ma personnalité grâce à mes interactions avec des chauffeurs, ce qui m’a ajouté une valeur significative à ma vie ».

+ « Un équilibre entre le travail, l’éducation des enfants et les tâches ménagères » +

« Depuis que je suis entré dans ce domaine, j’ai eu des défis à relever. Il s’agit notamment de disputes verbales avec les clients et de problèmes dans les stations de taxis. Le manque d’équipements de base, comme des toilettes, ce qui est particulièrement difficile pour les femmes », dit-elle.

Par ailleurs, elle évoque l’importance du transport public et son rôle essentiel dans la promotion du tourisme. « Grâce à lui, nous pouvons présenter une image positive de notre pays aux visiteurs étrangers et mettre en valeur la beauté de notre ville auprès des locaux. En tant que chauffeurs professionnels, nous devons laisser une bonne impression à tous les touristes. »

« Pour trouver un équilibre entre le travail, l’éducation des enfants et les tâches ménagères, il faut établir de l’ordre et une routine. Lorsque le temps est bien organisé, les défis ne sont pas aussi insurmontables. Des sacrifices et des efforts sont nécessaires pour maintenir cet équilibre. », note cette rare chauffeuse de taxi au Maroc.

Article19.ma