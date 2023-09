Cette fois-ci, c’est une « Abaya » qui dérange la laïcité en France

– Par Ali Bouzerda –

Mon défunt collègue et ami, Nicolas Marmier l’appelait « affectueusement » Micron. Et pour cause, au lieu de se concentrer sur les échecs retentissants de la diplomatie française en Afrique (Maghreb compris), le president Macron préfère communiquer sur un morceau d’étoffe ou comment doivent s’habiller les fillettes musulmanes à l’école de la République. Il a oublié qu’il s’était deja exprimé en long et en large sur le soi-disant « voile islamique ».

Il a relancé ainsi, la polémique sur l’interdiction du port de « l’Abaya » ( robe longue, ample et sans manches) à l’école, alors que dans des pays européens voisins comme l’Espagne, l’Allemagne ou l’Angleterre, cette question ne se pose même pas.

« C’est un sujet où il faut être intraitable et clair et on le sera maintenant », a affirmé Macron, lors d’un entretien avec le journaliste et youtubeur Hugo Décrypte.

Et d’ajouter : « Nous vivons aussi dans notre société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité ».

Monsieur le Président, une petite question : dans une démocratie, la minorité musulmane n’a-t-elle pas le droit de s’exprimer librement, de porter une tenue traditionnelle ou de pratiquer sa religion différente soit-elle de celle de la majorité des citoyens français?

À titre d’exemple, à Londres, le visiteur est parfois surpris par l’aspect « insolite » des policiers Sikhs, avec barbe et longue chevelure sous un turban (couvre-chef), qui diffère totalement de celui de leurs collègues de confession chrétienne. Les Britanniques ont intégré cette « minorité religieuse » dans la police sans discrimination aucune. Une leçon de tolérance dans l’une des plus vieilles démocraties du monde.

Au fait, le chef de l’Etat français n’a pas oublié de « féliciter » le ministre de l’Éducation, Gabriel Attal, pour l’annonce de l’interdiction du port de « l’Abaya » à l’école, et ce, une semaine avant la rentrée scolaire 2023/2024.

En d’autres termes, on stigmatise officiellement les jeunes musulmanes y compris celles d’origine marocaine, algérienne et tunisienne pour le port de ce morceau d’étoffe.

On a l’impression que Macron veut prendre une revanche sur le mal occasionné par des extrémistes de confession musulmane qui avaient sévi en France, par le passé. Mais malheureusement, il se trompe de cible et ne fait, par sa prise de position démagogique, qu’élargir de plus en plus la base des sympathisants de l’extrême droite.

Avec ce genre de décisions, Marine Le Pen a le chemin bien balisé pour accéder à la présidence en 2027, sauf si l’actuel locataire de l’Élysée compte changer la Constitution et instaurer le système d’un 3ème mandat.

Un rêve qu’il caresse depuis un certain temps, dit-on. Et pourquoi pas, puisque des leaders comme son ami Poutine, Xi Jinping et Erdogan n’ont pas raté l’occasion ?

Ces derniers temps, Macron s’agite tellement qu’il ne s’est pas empêché de réunir le 30 août dernier les chefs de partis politiques. Au menu, un certain nombre de questions liées à la politique intérieure comme « la cohésion de la Nation » et « la place de l’école »… Le Canard enchaîné ne l’a pas raté en titrant : « La tentation du référendum », dans une allusion au 3ème mandat, ce qui laisse à penser que tout est possible par les temps qui courent…

Lors de son deuxième mandat, le chef de l’État français qui se prend pour Napoléon Bonaparte n’a pas cessé de commettre des impairs, non seulement en France mais à l’étranger, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine.

Par ailleurs, Macron sera cité dans les manuels d’Histoire comme l’homme qui a donné le coup de grâce au « prestige » post-colonial de la France en Afrique. Et surtout mis fin à « l’aristocratie » de la diplomatie française en instaurant de nouvelles normes qui s’apparentent à la gestion des entreprises qu’à un code de travail minutieux de diplomates bien formés et sensibles à l’environnement socio-politique et culturel, parfois complexe, des pays où ils sont accrédités.

Bref, on oublie parfois que l’homme à la tête de l’État français, ne manque pas d’intelligence, mais on dit que « c’est avant et après tout, un banquier froid et sans état d’âme ».

Et c’est le drame des Français, en particulier ceux de confession musulmane qui vivent dans l’Hexagone…

