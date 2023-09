Football – Achraf Hakimi contribue à la large victoire du PSG contre Lyon

Le défenseur international marocain, Achraf Hakimi, a contribué par un but à la large victoire 4-1 du Paris Saint-Germain (PSG) contre l’Olympique Lyonnais, dimanche pour le compte de la 4ème journée du championnat de France.

Le Lion de l’Atlas a marqué le deuxième but des visiteurs à la 20ème minute de la première mi-temps, après celui de Kylian M’bappé, qui, sur penalty, a ouvert le score pour les Parisiens 4 minutes après le début de la rencontre.

Le troisième but de l’équipe de la capitale, dirigée par l’Espagnol Luis Enrique, a été inscrit par son compatriote Marco Asensio a la 38ème minute, avant que Mbappé ne revienne à la charge neuf minutes plus tard en inscrivant son doublé et le dernier but de la rencontre pour le PSG.

Les locaux sont parvenus à réduire l’écart par le biais de Corentin Tolisso à la 74ème minute sur penalty.

Le Paris Saint-Germain occupe la deuxième place du classement général de Ligue 1 avec 8 points derrière Monaco (10 pts). Lyon est, de son côté, dernier du classement avec un seul point après 4 journées.

Article19.ma