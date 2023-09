Nature – Les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO abritent plus de 20 % des espèces connues

Les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui ne représentent que 1% de la surface terrestre, abritent plus de 20% des espèces connues, selon le premier état des lieux des espèces réalisé par l’UNESCO et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Parmi ces espèces, plus de 75.000 espèces de plantes, y compris des arbres, et plus de 30.000 espèces de mammifères, d’oiseaux, de poissons, de reptiles et d’amphibiens, indique l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

+ Plus de 20.000 espèces menacées +

« Cette étude témoigne de l’importance des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO pour la protection de la biodiversité. Ces 1.157 sites ne sont pas seulement exceptionnels sur les plans historique et culturel, ils sont également essentiels à la préservation de la diversité de la vie sur Terre, au maintien des services écosystémiques vitaux et à la lutte contre le dérèglement climatique», souligne Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, citée dans le communiqué.

Ces sites constituent de “remarquables observatoires” naturels permettant de faire progresser les connaissances scientifiques, en concentrant à eux seuls plus de la moitié des espèces de mammifères, d’oiseaux et de coraux durs du monde.

La Convention du patrimoine mondial confère le plus haut niveau de protection internationale à certains des sites les plus importants pour la conservation de la biodiversité dans le monde. On estime qu’ils protègent ainsi plus de 20.000 espèces menacées, dont un tiers de tous les spécimens d’éléphants, de tigres et de pandas, et au moins un dixième des spécimens de grands singes, de lions et de rhinocéros.

Pour certaines espèces en danger d’extinction, les sites du patrimoine mondial sont devenus la «dernière ligne de défense», rappelle l’UNESCO, qui souligne toutefois l’urgence à amplifier encore les mesures de conservation : à chaque fois que la température moyenne augmente de 1°C, le nombre d’espèces menacées par des conditions climatiques dangereuses risque de doubler.

Article19.ma