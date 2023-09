Classement – Forbes Middle East dévoile sa 11e liste Global Meets Local 2023

Les entreprises internationales jouent un rôle central dans la croissance économique et le développement de la région MENA depuis des décennies, leur présence favorise une concurrence saine, poussant les entreprises locales à innover et à améliorer leurs offres pour rester compétitives, stimulant la diversification économique, de ce fait Forbes a dévoilé, sa 11e liste Global Meets Local 2023, dans le numéro de septembre 2023 du magazine Forbes Moyen-Orient.

Plus important encore, ces entreprises apportent des investissements directs étrangers (IDE) dans la région, injectant des capitaux très nécessaires pour le développement des infrastructures, le transfert de technologie et la création d’emplois, stimulant l’activité économique et la modernisation des industries, et améliorant les capacités de production.

En 2022, l’IED a atteint un total de 51,8 milliards de dollars dans 15 pays arabes, selon la CNUCED. Les États-Unis, l’Égypte et l’Arabie saoudite ont attiré un total de 22,74 milliards de dollars, 11,4 milliards de dollars et 7,89 milliards de dollars, respectivement.

+ 103 dirigeants de 100 entreprises +

À l’ère de la mondialisation croissante, notre onzième classement annuel Global Meets Local explore comment les multinationales naviguent efficacement dans les paysages d’affaires uniques de la région tout en contribuant à sa croissance économique, à son développement et à son intégration culturelle.

Cette année, la liste comprend 103 dirigeants de 100 entreprises. Ce sont les principales entreprises de la liste annuelle Forbes Global 2000 qui ont des bureaux régionaux importants dans la région MENA, dont 48 % proviennent des États-Unis, le reste étant basé dans 17 autres pays.

Les entreprises proviennent de 33 secteurs différents, ce qui reflète les activités diversifiées que les multinationales mènent dans la région. Le secteur de la technologie est en tête de liste avec 15 entrées, suivi de 11 sociétés pharmaceutiques et de sept entreprises opérant dans l’industrie automobile.

Les dirigeants représentent 41 nationalités. La France, l’Inde et le Liban sont en tête avec 10 cadres chacun, suivis du Royaume-Uni et de l’Allemagne avec huit et six cadres, respectivement.

