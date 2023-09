Innovation – La Finlande teste les passeports numériques, une première mondiale

Les Finlandais voyageant d’Helsinki vers le Royaume-Uni pourront désormais présenter une pièce d’identité numérique sur leur téléphone plutôt que leur passeport physique, a annoncé, lundi, le journal finlandais Helsingin Sanomat.

Les voyageurs sur certains vols avec Finnair pourront passer le contrôle aux frontières en utilisant des informations d’identification numériques de voyage (DTC) plutôt que de faire la queue pour le contrôle aux frontières, indique la même source.

Le contrôle des frontières finlandais affirme que c’est la première fois qu’un passeport numérique sera accepté dans un véritable environnement de contrôle aux frontières, notant que cela rendra l’expérience « plus rapide et plus fluide que d’habitude ».

+ Disponible que pour les citoyens finlandais +

Le pays a lancé cet essai en partenariat avec Finnair, la police finlandaise et l’opérateur aéroportuaire Finavia, mais cela pourrait être un signe des choses à venir dans l’Union Européenne (UE), relève le quotidien.

Le projet pilote DTC a été ouvert aux passagers finlandais sur les vols Finnair à destination de Londres, Édimbourg ou Manchester le 28 août. Il n’est disponible que pour les citoyens finlandais.

Les gardes-frontières finlandais affirment que le DTC est une version numérique d’un passeport physique et qu’il est tout aussi fiable, ajoutant que le passeport numérique permet des passages frontaliers fluides sans compromettre la sécurité.

L’année dernière, la Commission européenne avait demandé quels pays seraient disposés à participer aux tests des documents numériques. La Croatie s’est également portée volontaire et espère mener son propre projet pilote à l’aéroport de Zagreb plus tard cette année.

La Commission utilisera les informations recueillies grâce à ces projets pilotes dans le cadre d’une proposition visant à déployer des passeports numériques dans le reste de l’UE à l’avenir.

Article19.ma