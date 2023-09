People – L’UNOOSA nomme Driss El Hadani au poste de conseiller principal à Vienne

Consécration. Driss El Hadani, Directeur du Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS) a été récemment nommé au poste de Conseiller Principal auprès du Directeur du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies (UNOOSA) à Vienne en Autriche.

Dans ces nouvelles fonctions, El Hadani aura pour mission, entre autres, de fournira des conseils d’experts et un soutien à la recherche pour les activités et les programmes de sciences et d’éducation spatiales mis en œuvre par les Nations Unies dans le domaine spatiale. Il gérera en particulier les activités du Bureau liées aux Centres régionaux affiliés aux Nations Unies pour l’enseignement des sciences et des technologies spatiales, selon le CNDH.

À ce titre, El Hadani supervisera les activités de UNOOSA dans le cadre des programmes et projets mis en œuvre par la Section des applications spatiales (SAS), le secrétariat du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) et ses organes subsidiaires, le Comité International sur les systèmes mondiaux de navigation et de satellite (ICG) et le Groupe de planification des missions spatiales (SMPAG), ainsi que la Plateforme des Nations unies pour l’exploitation de l’information d’origine spatiale aux fins de la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence (UN-SPIDER), ajoute la même source.

Il promouvra également les activités entreprises par les centres régionaux de formation aux sciences et technologies spatiales établis sous les auspices du Bureau et assurera la coordination avec les sections du Bureau, ainsi qu’avec d’autres organisations du système des Nations unies.

+ 32 ans d’expérience dans le développement +

Avec 32 ans d’expérience dans le développement et la mise en œuvre de programmes et de projets dans le secteur spatial, El Hadani a passé 28 ans en tant que directeur général du Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS), contribuant énormément à la croissance de cette institution nationale. Il a notamment consolidé les relations de coopération entre le Maroc et de nombreux partenaires étrangers et organisations internationales telles que l’Agence spatiale européenne (ESA), la Banque mondiale, le Centre national d’études spatiales (CNES), la National Aeronautics and Space Administration (NASA), l’Indian Space Research Organisation (ISRO), la Food and Agriculture Organisation (FAO), le Comité des Nations unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), entre autres.

Le Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS), que dirige est considéré aujourd’hui comme un centre de premier plan dans le domaine des applications spatiales dans les régions de l’Afrique et du Moyen-Orient. Le CRTS a développé et gère l’infrastructure marocaine de données spatiales qui fournit des informations spatiales à tous les utilisateurs nationaux des secteurs public et privé. Le CRTS fournie également une large panoplie de services aux utilisateurs nationaux (ministères, établissements publics, agences, ..) en développant une large gamme d’applications et de services dans les domaines de l’agriculture, de l’urbanisme, de l’environnement, des ressources naturelles, de la sécurité et de la gestion des risques.

Conformément à la mission du CRTS pour développer et renforcer les compétences nationales dans le domaine des technologies spatiales, El Hadani a conduit et supervisé un programme de formation continue qui a permis de former plus de 3000 cadres et universitaires aux techniques de l’espace et de la télédétection et à leur utilisation pour faire progresser l’adoption des technologies spatiales dans les différents secteurs . Il a également apporté son expertise au projet de satellites marocains, qui a abouti au lancement des satellites Mohammed VI-A et Mohammed VI-B, développés et construits par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space.

El Hadani a également lancé et mis en œuvre plusieurs programmes de coopération tels que le projet d’appui à la promotion et au développement de la télédétection au Maroc, cofinancé par l’Union européenne, le programme de coordination régionale pour l’amélioration de la gestion des ressources en eau et le renforcement des capacités, en collaboration avec la NASA, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et la Banque mondiale, et le projet sur l’utilisation des technologies spatiales pour d’information en temps quasi réel sur les risques de catastrophes naturelles au Maroc, en partenariat avec le Centre satellitaire des Nations Unies (UNOSAT).

+ Biographie express +

Driss El Hadani est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) ainsi que d’un Diplôme des Études Supérieurs Spécialisées en technologies spatiales appliquées de Pierre et Marie Curie, Paris, France. Il est également titulaire du diplôme du Cycle Supérieur de Gestion en management des Organisations de l’Institut Supérieur du Commerce et Administration des Entreprises (ISCAE) en plus d’une licence en Droit Privé de la Faculté de Droit de l’Université Mohammed V. Driss El Hadani a occupé plusieurs positions à l’échelle internationale .

Il a été notamment le premier vice-président du Comité des Nations unies pour les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) entre 2000 et 2004 et le vice-président de la Fédération internationale d’astronautique (IAF) entre 2000 et 2004. Il a été impliqué dans diverses organisations internationales, notamment le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), le Comité administratif des pays en développement et des communautés émergentes (ACDCEC) et le groupe de travail de l’UNOOSA chargé de la stratégie d’intégration des techniques spatiales dans la gestion des risques et des catastrophes naturelles (DMISCO) entre 1999 et 2005, entre autres. El Hadani est également membre du Comité scientifique du Centre africain des risques catastrophiques.

Article19.ma