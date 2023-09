Analyse – Pourquoi le coup d’État au Gabon est différent de ceux survenus ces dernières années au Sahel

Dans une Afrique qui connaît ces dernières années une nouvelle vague de coups d’État, le putsch réussi du 30 août 2023 contre le président du Gabon, Ali Bongo, semble être une exception, selon le think tank émirati Future for Advanced Research & Studies.

Dans une analyse publiée le 1er septembre sur son site web, le centre de recherche estime que le coup d’État au Gabon est animé par des considérations politiques et qu’il est survenu pour mettre fin à ‘une crise interne aiguë qui a failli éclater à la suite des élections présidentielles du 26 août, alors que la polarisation interne exacerbée menaçait de faire sombrer le pays dans la violence. De l’autre côté, les coups d’État qui ont eu lieu depuis 2020 au Niger, au Mali, et au Burkina Faso sont la résultante de crises sécuritaires et de luttes sur le terrain.

Crise économique et sociale

Le think tank explique que, malgré sa modeste population (2,3 millions d’habitants) et ses importantes réserves de pétrole (quatrième exportateur en Afrique subsaharienne derrière le Nigeria, l’Angola et le Congo), le Gabon se trouve dans une situation économique et sociale en nette détérioration, alors que les autorités avaient mis en place des mesures d’austérité depuis 2018 sous l’impulsion du Fond monétaire international (FMI), avant que la pandémie du Covid 19 ne vienne empirer les choses.

À cette situation tendue s’est ajouté la gronde populaire contre l’hégémonie de la famille Bongo et ses retombées sur l’économie gabonaise, depuis l’arrivée au pouvoir d’Omar Bongo en 1967, puis son fils Ali en 2009, affirme Future for Advanced Research & Studies.

Les putschiste en bonne position

Selon la même sources, tous les éléments précités devraient faciliter la tâche aux putschistes, qui pourront facilement obtenir un minimum de soutien populaire, et asseoir facilement leur pouvoir, contrairement aux autres pays africains qui ont été récemment bouleversés par des coups d’État. D’autant que la junte militaire désormais aux commandes du Gabon, pourra consolider sa position en utilisant l’importante manne pétrolière, en restructurant les dépenses publiques et en augmentant les dépenses sociales.

Sans oublier les fonds supplémentaires qui pourraient être générés grâce au gel des avoirs du président déchu, de sa famille et de son entourage. Cela explique d’ailleurs par l’arrestation d’Ali Bongo, de son fils ainé Noureddin, ainsi que de ses proches collaborateurs, notamment Ghislain Ngoulou Mohamed Ali Saliou, qui ont été accusé de “corruption”, de “dilapidation de deniers publics” et de “falsification de la signature du président”.

Future for Advanced Research & Studies conclut alors qu’Ali Bongo a très peu de chances de revenir au pouvoir, mais l’avenir politique du Gabon dans le moyen et le long terme demeure incertain et conditionné par la capacité du nouveau régime en place à bien gérer transition rapide et efficace et consensuelle.

Article19.ma