Droits humains – CNDH : Session de Formation pour les Policières et Policiers Chargés de la Garde des Personnes en Détention Provisoire

Le Conseil National des Droits de l’Homme « CNDH » et la DGSN continuent à mettre en œuvre les dispositions du partenariat visant le renforcement et le développement des compétences des policières et policiers chargés de la garde des personnes en détention provisoire dans les établissements de la DGSN, en organisant, du 4 au 8 septembre 2023, à partir de 15h30, une formation à « L’Institut national de formation aux droits de l’Homme » ; (INFDH) – Driss Benzekri à Rabat.

L’accord de partenariat, signé le 14 septembre 2022, par Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH, et M. Abdellatif Hammouchi, directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, vise à promouvoir la culture des droits de l’homme dans les programmes de formation de la police et en faire un guide de référence pour le personnel de lasécurité nationale.

Les travaux de cette 2ème session de formation seront inaugurés par Mme Amina Bouayach, Présidente du CNDH, et M. Mohammed Dkhissi ; Directeur Central de la Police Judiciaire à la DGSN. Cette formation sera dirigée par des cadres du CNDH et de la DGSN, portant principalement sur les axes suivants :

– Droits de l’homme : « principes et pratiques ».

– Pratique conventionnelle du Royaume du Maroc et sesengagements internationaux.

– Exigences constitutionnelles et juridiques : « le principe de la primauté des conventions et l’harmonisation des législations ».

– Droits et conditions matérielles des personnes en détention provisoire ; « Organismes de contrôle, de prévention et de recours » ; Puis « Organismes internationaux ».

Le CNDH et la DGSN avaient lancé ce partenariat entre les deux institutions, en organisant un colloque international sur le thème « Normes et pratiques pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de l’arrestation, l’audience et la détention provisoire », le mardi 20 septembre 2022 à l’Institut Royal de Police. Ils ont également organisé la 1ère session de formation des policières et policiers de la garde des personnes en détention provisoire dans les lieux de privation de liberté de la DGSN, entre le 26 et le 30 septembre 2022 à à L’INFDH – Driss Benzekri à Rabat. , à laquelle 20 officiers de police hommes et femmes de différentes régions du Maroc ont participé.

Article19.ma