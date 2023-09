Putsch militaire – Au Gabon, le Général Brice Nguema s’exprime sur la tenue des élections

Le Général Brice Nguema, nommé président de la transition au Gabon après le putsch, met en garde contre toute précipitation à organiser de nouvelles élections, sous pression, il souhaite éviter des scrutins bâclés reconduisant le pouvoir en place.

Dans des propos rapportés par la chaîne Al Jazeera, Nguema estime qu’il faut « agir le plus rapidement possible, mais sûrement », selon lui, des élections à la hâte aboutiraient aux « mêmes erreurs » et au maintien des mêmes dirigeants.

+ Président de transition +

Il est à noter que nette mise en garde intervient alors que la junte subit une pression croissante pour rendre rapidement le pouvoir à un gouvernement civil après son coup d’Etat raté le 30 août, ajoute la même source.

Nguema souhaite prendre le temps d’organiser des élections libres et transparentes pour vraiment rompre avec l’ancien régime, il craint que des scrutins précipités ne permettent au parti au pouvoir de se maintenir.

La junte a quand même fait un geste en rouvrant les frontières fermées lors du putsch, Nguema devrait prêter serment comme président de transition dès le 4 septembre, avant l’organisation du futur scrutin à une date encore inconnue.

Son discours se veut rassurant pour la communauté internationale, mais l’incertitude demeure sur le calendrier de rétablissement d’un pouvoir civil élu démocratiquement au Gabon après ce coup d’Etat, précise Al Jazeera.

Article19.ma