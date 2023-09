Témoignage – “Un ami proche et un homme sensible”: le portrait inédit dressé en prison par un garde américain de Saddam Hussein

Adulé par des millions, haï pour autant d’autres, l’ancien président irakien Saddam Hussein, déchu en 2003 puis exécuté en 2006, est sans doute l’un des dictateurs les plus controversés de notre ère.

Au-delà de l’image du despote charismatique et sanguinaire qui a dirigé son pays d’une main de fer pendant presque 24 ans, il était également un “humain sensible” capable de nouer des “relations d’amitié profonde” même avec ceux qui sont censés être ses ennemis, raconte à Sky News Adam Rogerson, soldat américain chargé de surveiller le leader irakien durant son procès.

Dans un podcast publié samedi 2 août 2023 sur le site web de Sky News, Adam Rogerson revient en détails sur son expérience personnelle en tant que l’un des “Super 12”, ces 12 militaires américains ayant été chargés de garder Saddam Hussein durant son procès jusqu’à son exécution le 30 décembre 2006.

Relation père-fils

“On savait qu’il a tué des dizaines de milliers de son propre peuple, et pourtant nous avons fini par développer un lien avec lui, de l’affection pour lui”, raconte le soldat qui était alors âgé de 22 ans. C’était presque une relation entre un fils et son père ou grand-père.

“Ma première interaction avec lui était lors de son procès à la Cour suprême irakienne. À son réveil, il m’a regardé, je l’ai regardé et il a compris que nous sommes ses nouveaux gardes. C’était intimidant pour moi, je ne peux pas décrire les émotions qui m’ont traversé. C’était le début de notre relation”, poursuit Adam Rogerson.

Les “Super 12” côtoient le dictateur 24h/24 et 7j/7. Ils sont là quand il prend sa douche, quand il mange, quand il fume son cigare. “Le surveiller était la partie facile de mon travail. Le plus dur, c’était de construire un lien avec lui”, souligne le soldat.

Un visage caché

Si Adam Rogerson était conscient que son captif était un “méchant dictateur”, cela ne l’a pas empêché de découvrir en lui un humain sensible, et vice-versa. Au fil du temps, les deux hommes commencent à se sentir très à l’aise lorsqu’ils sont ensemble.

Les “Super 12” observent alors une dualité frappante. En leur présence, Saddam est tout simplement un homme âgé qui n’hésite pas à montrer son humanité et sa vulnérabilité. Mais avec les autres, il était stoïque et solide et laisse surgir le dictateur en lui.

“Un soir, on était assis, il fumait un cigare tout feuilletant un album photos puis il m’a demandé de venir voir. Je jette un coup d’œil sur l’album et je lui dis “c’est Fidel Castro?”. J’ai compris alors qu’ils étaient amis et que c’est comme ça qu’il a commencé à fumer du cigare”, raconte l’ancien garde de Saddam.

“Il m’offrait des bonbons, des noix…Il me racontait des histoires sur sa vie et je lui racontais aussi des choses sur moi. Au début, c’était pour passer le temps, mais après il a commencé à me parler de sa famille qui lui rendait visite en prison”, indique Adam Rogerson. Les deux hommes commencent même à s’échanger des cadeaux offerts par leurs familles respectives. “Une fois ma femme m’a envoyé des bougies et je lui en ai offert une qu’il par la suite donné à sa famille”, enchaine-t-il avec émotion.

Triste fin

Mais Adam Rogerson était conscient que cette amitié inattendue allait prendre fin éventuellement. Le 30 décembre 2006, Saddam est sorti de sa cellule pour être exécuté. “C’était triste, de le voir se préparer, mettre son costume et se coiffer les cheveux car on savait ce qui allait se passer. Avant qu’il n’aille voir le juge et le bourreau, il nous a touché et remercié et c’était bouleversant pour nous et pour lui. C’est un sentiment que je n’ai jamais eu de toute ma vie”, lance avec émotion l’ancien garde.

Article19.ma