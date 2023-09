Droits humains – En grève de la faim depuis 40 jours, les docteurs au chômage sont au bord de la “catastrophe”, alerte la CMIDH

La situation critique des membres de la Coordination des docteurs au chômage au Maroc, en grève de la faim depuis le 25 juillet dernier, soit exactement 40 jours, inquiète les défenseurs des droits humains dans le Royaume.

Dans ce sens, la Coalition marocaine des instances des droits humains (CMIDH) a annoncé dans un communiqué daté du vendredi, qu’elle tiendra, lundi 4 septembre 2023 à partir de 11h00 du matin au siège central de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Rabat, une conférence de presse dans le but de tirer la sonnette d’alarme et attirer l’attention des responsables pour que ces derniers cessent d’ignorer ce dossier.

+ Situation dangereuse +

“Cette conférence de presse s’inscrit dans le cadre du suivi de la grève de la faim des docteurs en chômage, et du rôle de la CMIDH dans la protection et la promotion des droits de l’homme, alors que les docteurs en question se trouvent dans une situation dangereuse qui peut se solder par une catastrophe et par le décès de l’un des gréviste”, explique le communiqué.

Le 17 août dernier, la Coordination avait déjà alerté sur l’état de santé “précaire et extrêmement grave” des docteurs après 24 jours de grève de la faim, déplorant le “silence” du gouvernement et l’”absence” de réponses aux demandes d’emploi qui correspondent aux qualifications de ces docteurs au chômage.

Pour rappel, depuis 25 juillet dernier, une cinquantaine de docteurs au chômage mènent une grève de la faim au sein du siège de l’AMDH à Temara. Cette action entre dans le cadre de la mobilisation menée par la Coordination des docteurs au chômage au Maroc pour réclamer l’intégration directe et immédiate de ces diplômés dans la fonction publique.

