Analyse – Coup d’État au Gabon : Le septième de ‘’la nouvelle vague’’ (Policy Center)

Un peu plus d’un mois après le coup d’État qui a renversé le président nigérien, Ali Bango Odimba (ABO) est, dans la matinée du 30 août, renversé par un groupe de militaires avant même qu’il n’ait eu le temps de fêter sa troisième élection à la tête de l’État gabonais.

Le chercheur marocain, Abdelhak Bassou analyse la dernière vague de coups d’états en Afrique, avec un éclairage pertinent, mis en ligne sur le site policycenter.ma.

Les premières annonces du coup d’État au Gabon rappellent la tentative avortée, en janvier 2019, lorsque l’adjoint du patron de la Garde républicaine, Ondo Obiang Kelly, prend la tête d’un commando pour tenter de mettre fin au régime d’Ali Bango Odimba, alors en convalescence au Maroc, après avoir été soigné des suites d’un AVC en Arabie saoudite.

Le lieutenant Ondo Obiang et ses complices furent arrêtés le même jour et deux d’entre eux furent tués. Serait-ce le sort des putschistes actuels ? le déroulement des faits semble indiquer que non.

+ Un coup d’État qui s’inscrit dans la nouvelle vague +

Lorsqu’en août 2020, au Mali, Assimi Goïta renverse IBK, force était de constater que le putsch faisait suite à une grogne de la population, notamment par le biais du Mouvement du 5-Juin (M5-RFP). L’annonce du coup d’État fut accueillie par un grand enthousiasme populaire, les Maliens percevaient les militaires putschistes comme de simples citoyens ayant décidé de prendre leurs responsabilités.

C’était une première dans la région et en Afrique où les coups d’État inspiraient plus méfiance et peur que sérénité et satisfaction parmi les populations.

Ce même phénomène, observé auparavant en Guinée et par la suite au Burkina Faso et tout dernièrement au Niger, pousse à croire en l’émergence au Sahel, voire en Afrique, d’un nouveau paradigme en termes de gouvernance politique.

Ce phénomène semble installer une nouvelle forme de ‘’contrat social’’ entre les populations et les armées au détriment d’élites politiques qui se sont révélées incapables de gagner la confiance des populations. Celles-ci accordent leur soutien aux militaires pour qu’ils retirent du pouvoir une élite politique à laquelle on reproche soit sa dépendance de puissances étrangères, soit sa corruption ou encore son insouciance et son incompétence.

Les élites politiques dans certaines régions africaines semblent ne pas être à la hauteur de l’accomplissement de leurs fonctions régaliennes remettant ainsi en cause leur légitimité fonctionnelle.

C’est dans cette nouvelle vague de coups d’État qui se produisent sous l’enseigne de ce nouveau ‘’contrat social’’ que semble s’inscrire le putsch contre Ali Bango Odimba.

Comme les Maliens, les Guinéens, les Burkinabais et les Nigériens, les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer le coup d’État ; signe qu’ils n’appréciaient plus leur élite politique, conduite par un président, qui après avoir succédé à son père, était sur le point d’entamer un troisième mandat, en dépit de son état de santé précaire.

+ Un coup d’État qui confirmerait la tendance au malaise dans les anciennes colonies françaises +

La Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et maintenant le Gabon, sans parler du Tchad, se partagent non seulement le fait d’avoir connu des coups d’État durant les trois dernières années, mais également celui d’être francophones et d’avoir été des colonies françaises.

Ce fait peut-il être un simple hasard ? Pourquoi le phénomène des putschs semble avoir été abandonné dans les colonies anglaises, espagnoles ou portugaises et en même temps persister, voire s’intensifier dans les pays qui étaient d’anciennes colonies françaises. Les présidents déchus subissent-ils la malédiction d’être à la tête d’anciennes colonies françaises ?

Le putsch au Gabon, qui se place dans la suite de ceux de quatre autres pays africains, laisse craindre un effet domino dont la tempête risque d’emporter d’autres régimes ? On ne peut alors faire l’économie d’une interrogation sur le futur pays qui verra son président destitué par les militaires. Peut-il être un pays dont le président a fait un troisième mandat ? Un pays qui emprisonne ses opposants ? Un pays où la longévité du président a dépassé les normes ? Où un pays dont le président ne peut s’acquitter de ses fonctions ?

Une chose est presque sûre : le futur coup d’État se passera dans un pays francophone. Dans une ancienne colonie française. Gageons, cependant, sur la capacité du monde francophone et de la France à dépasser les crises pour corriger cette tendance. Ils en sont capables, ils en ont les moyens. (Source : Policy Center – Rabat)

Article19.ma