Économie – Les réformes fiscales au coeur des propositions de la CGEM pour la Loi de Finances 2024

Réformer la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la fiscalité locale. Ce sont-là les deux principaux points contenus dans recommandations de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour la Loi de Finances 2024, a affirmé vendredi à Casablanca lors d’une conférence de presse sur la rentrée économique, le président de la Confédération, Chakib Alj cité par la MAP.

Outre ces deux points, la CGEM a également émis des propositions concernant l’Impôt sur le Revenu (IR) et l’Impôt sur les sociétés (IS), ainsi que sur la réforme douanière, rapporte la même source. À cela s’ajoutent des propositions qui touchent le secteur touristique, l’économie circulaire et la transition énergétique, le Patrimoine architectural et parc immobilier urbain ainsi que des mesures ciblées notamment en faveur des start-ups.

+ Efforts à fournir +

Par ailleurs, le patron de CGEM a admis que les “avancées” réalisées lors des trois premiers trimestres de l’année 2023 en faveur du développement du tissu entrepreneurial, restent “insuffisantes”. C’est dans ce sens qu’il a appelé à accélérer la cadence lors des semaines et mois à venir pour que ce tissu soit plus compétitif et capable de relever les défis imposés par la conjoncture mondiale complexe et imprévisible marquée par une inflation inédite.

Chakib Alj est revenu également sur l’épineuse question du dialogue social, en rappelant l’accord tripartite de mail 2022, signé par l’Etat, les Syndicats et la CGEM. L’accord en question prévoit notamment deux augmentations du SMIG, la promulgation de la loi sur la grève et la révision du code du travail qui a plus de 20 ans.

+ Priorités gouvernementales +

En août dernier, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait adressé sa note d’orientation du Projet de loi de finances (PLF) 2024 aux différents départements ministériel, dans laquelle il fixe quatre priorités. Il s’agit en l’occurrence du renforcement des mesures de lutte contre les effets conjoncturels, notamment l’inflation et le changement climatique ; de la poursuite des efforts pour l’instauration des bases de l’Etat social ; de la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles ; et de la consolidation de la durabilité de la finance publique.

