Tourisme – Mme Ammor plaide pour ériger la station de Saïdia en véritable locomotive de développement pour toute la région de l’Oriental

La Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire Fatim-Zahra Ammor, a plaidé, le vendredi 1er Septembre à Nador, pour ériger la station de Saïdia en véritable locomotive de développement pour toute la région de l’Oriental, selon un communiqué.

« La station de Saïdia jouera un rôle central dans le développement touristique de toute la région de l’Oriental, conformément à la feuille de route du tourisme », a affirmé Fatim-Zahra Ammor, lors de sa rencontre avec les acteurs de la région de l’Oriental, en présence de Mouaad Jamai, Wali de la Région, Ali Khalil, Gouverneur de la Province de Nador et Salah El Aboudi, Vice-Président du Conseil de la Région.

La région orientale a fait l’objet, durant les dernières années, d’un effort d’investissement important et plus particulièrement la station de Saïdia, celle-ci, avec ses 6500 lits, concentre à elle seule aujourd’hui 47 % de la capacité globale de la région, elle possède également plusieurs infrastructures d’animation, dont une Marina et un port de plaisance, deux parcours de golf de 18 trous, un parc d’attractions aquatiques de 7 hectares et une Médina mitoyenne.

+ Feuille de route 2023-2026 du tourisme +

Lors de cette réunion, Fatim-Zahra Ammor a précisé que l’objectif est de faire de la station un moteur de développement de toute la région, affirmant que : « Nous devons accélérer le développement de la station afin qu’elle puisse jouer le rôle de locomotive pour l’ensemble de la région. L’aérien est l’une de nos priorités, et nous allons doubler les liaisons point à point, d’autant plus que la région dispose de trois aéroports, dont deux internationaux. Nous voulons également remédier à la forte saisonnalité en créant une offre diversifiée qui attirera des touristes tout au long de l’année et dans laquelle l’arrière-pays riche et diversifié jouera un rôle clé. »

S’inscrivant dans le cadre de la tournée régionale de la feuille de route 2023-2026 du tourisme, cette réunion a connu une forte participation des acteurs phares de la région, tous mobilisés pour atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la région de l’Oriental.

Ont participé à cette réunion, Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, Zaki Youssef, Président du Conseil Régional du Tourisme de la région, Mohammed Msellek, Secrétaire Général du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), ainsi que les représentants des professionnels, les élus de la région, les représentants des collectivités territoriales et professionnels du secteur du tourisme.

Article19.ma