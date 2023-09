Afrique du Nord – Ballet diplomatique à la veille de la présentation du rapport du Conseil de sécurité sur le Sahara

Les États-Unis s’activent dans le cadre du dossier du Sahara. Alors que le prochain rapport du Conseil de sécurité sera présenté en octobre prochain, Washington multiplie les initiatives.

Après la visite de la sous-secrétaire d’État américaine pour le Proche-Orient, Barbara Leaf au Maroc le 28 août, c’est au tour de son adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris de se rendre au Maroc.

Le responsable américain s’est déjà rendu à Tindouf où il a rencontré des responsables du Polisario et des réfugiés dans les camps de Lahmada, notamment des femmes et des jeunes, avant de poursuivre sa tournée dans la région plus tard, affirme-t-on.

+ De Mistura rencontrera Bourita à Rabat +

En parallèle, l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de

Mistura, entamera lundi prochain une nouvelle tournée en Afrique du Nord, selon le site arabophone hespress.com.

De Mistura s’entretiendra avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ce lundi à Rabat, puis se rendra pour la première fois à Laâyoune, la capitale du Sahara marocain, pour rencontrer les autorités locales et des ONG sur place, poursuit la même source.

L’envoyé Onusien visitera après Alger et Tindouf, dans le cadre des discussions en cours avec les parties concernées, avant de préparer le rapport annuel du Conseil de sécurité sur le Sahara qui sera présenté devant les 15 membres du Conseil en Octobre.

Article19.ma