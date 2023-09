Réseaux sociaux – Lancement de la nouvelle version de WhatsApp pour Mac

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a annoncé, mardi, le lancement d’une nouvelle version pour les utilisateurs des appareils Mac « MacOS ».

Après le lancement de la nouvelle version de l’application desktop pour Windows, WhatsApp a emboîté le pas en déployant la même version pour les utilisateurs macOS.

« Nous avons lancé une nouvelle application WhatsApp pour les ordinateurs Windows. Aujourd’hui, nous améliorons également l’expérience d’utilisation sur Mac », affirme WhatsApp sur son blog.

+ Appels vidéo jusqu’à 8 personnes +

En effet, cette nouvelle version propose pour la première fois, la possibilité de passer ou rejoindre des appels de groupe, en vidéo jusqu’à 8 personnes, et en vocal jusqu’à 32 personnes, outre la possibilité de voir l’historique des appels et choisir de recevoir ou non les notifications d’appels entrants, selon cnetfrance.fr.

« Vous pouvez désormais passer des appels de groupe depuis votre Mac pour la première fois, en rejoignant jusqu’à 8 personnes en appel vidéo et jusqu’à 32 personnes en appel vocal», explique l’application.

Par ailleurs, cette nouvelle version présente un design adapté aux appareils Mac, comme il sera possible de profiter du glisser-déposer pour les fichiers au sein d’une conversation et permet de récupérer sans problème tout l’historique des conversations. « Vous pouvez désormais partager des fichiers facilement par glisser-déposer dans une discussion, et consulter votre historique des discussions plus en détail», ajoute la même source.

À savoir, que cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur le Mac App Store, cependant elle est disponible sur le site pour le téléchargement pour tous les utilisateurs.

Article19.ma