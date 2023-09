Vidéo – Le Maroc inaugure une « autoroute de l’eau » de 600 millions de dollars

Focus. Le Maroc a inauguré cette semaine la première « autoroute de l’eau » destiné à transporter 400 millions de mètres cubes d’eau par an vers Rabat et Casablanca, a rapporté globalconstructionreview.com.

Cette construction de 66 km a coûté environ 600 millions de dollars, financés par le gouvernement et les autorités régionales, et a été construit par quatre entrepreneurs nationaux, qui relie le fleuve Sébou, qui prend sa source dans le Moyen Atlas, au fleuve Bouregreg, l’eau sera retenue par les barrages Sidi Mohammed Ben Abdellah et Al Massira.

La « route de l’eau » utilise des tuyaux en acier de 3,2 m de diamètre fabriqués en Turquie, le processus commence par le détournement partiel du Sebou vers un complexe de pompage qui purifie l’eau et la transfère vers une deuxième station, qui la dirige ensuite vers le réseau de canalisations.

+ Améliorer la sécurité de l’eau pour 12 millions de personnes +

Selon Nizar Baraka, le ministre de l’Eau à qui l’on attribue le projet, l’eau sera utilisée pour irriguer plus de 176 000 hectares de terres agricoles et améliorer la sécurité de l’eau pour 12 millions de personnes.

Il est à noter que le projet fait partie d’un plan de 14,3 milliards de dollars visant à protéger le Maroc des effets du changement climatique, son approvisionnement en eau par habitant est l’un des plus faibles au monde, avec une moyenne de 645 mètres cubes par personne et par an en 2015, bien en dessous du seuil mondial de pauvreté en eau de 1 000 mètres cubes.

La Banque mondiale estime que ce chiffre pourrait chuter à 500 mètres cubes d’ici 2050, se rapprochant ainsi du seuil international de rareté extrême de l’eau.

