Culture – Lancement des shows artistiques numériques « Constellations » à Rabat

Les shows « Constellations », organisés par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication du 30 août au 2 septembre, en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), ont démarré, mercredi soir sur l’esplanade de Bouregreg à Rabat.

La cérémonie d’ouverture de ces spectacles, qui sont programmés trois fois par jour à 21h00, 22h00 et 23h00, a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid ainsi que d’une pléiade de personnalités politiques et diplomatiques.

La représentation « Constellations » se compose de deux spectacles artistiques qui utilisent les arts numériques comme source de créativité, en combinant un ensemble d’éléments qui composent l’univers. Ainsi, le premier spectacle crée un dialogue entre l’eau et le son, tandis que le deuxième met en harmonie le laser, l’air et la fumée.

+ Continuité du Festival « Rabat Digital Arts » +

Les spectacles « Constellations » font partie des activités culturelles à travers lesquelles le ministère entend s’ouvrir au concept des arts numériques et aux nouvelles technologies, a indiqué M. Bensaid dans une déclaration à la MAP, soulignant que son département cherche toujours à encourager les arts créatifs dans les différents domaines.

Cette manifestation culturelle met en exergue le fait que le domaine culturel peut également bénéficier de la technologie, à l’instar des autres domaines, a ajouté le ministre, mettant en avant l’importance de promouvoir les investissements dans les industries culturelles au niveau des autres villes du Royaume, au même titre que la ville de Rabat.

M. Bensaid a également indiqué que la participation de l’ONMT à l’organisation des spectacles « Constellations » met en évidence la coopération entre les deux secteurs en vue de stimuler l’intérêt des touristes nationaux et étrangers pour ce genre de manifestations basées sur les arts numériques. Pour sa part, le directeur artistique des shows « Constellations », Majid Seddati, a déclaré que cet événement, qui s’inscrit dans la continuité du Festival « Rabat Digital Arts », coïncide aujourd’hui avec l’apparition de la super lune bleue qui représente un phénomène rare, et souligne également l’importance de l’eau en tant que source de la vie.

Les constellations sont un groupe d’étoiles présentant des figures et des formes. Les civilisations anciennes les imaginaient différemment et leur attribuaient des significations spirituelles et théologiques avant que l’Union astronomique internationale ne procède en 1930 à leur classification, en définissant leurs formes et en établissant leur nombre à 88.

Article19.ma