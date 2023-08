Finances – Bank Al-Magrib dévoile les statistiques monétaires de juillet en 5 points clés

Voici 5 points clés des statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du mois de juillet 2023 :

1. L’agrégat M3, qui correspond à la masse monétaire, a marqué en glissement annuel, une décélération à 7,1%.

2. Cette évolution est attribuable au ralentissement de la progression du crédit bancaire au secteur non financier, de 4,5% à 3,4%, et de celle des créances nettes sur l’Administration Centrale de 14,9% à 3,2%.

3. Les avoirs officiels de réserve ont connu une accélération à 6,1% après 5,1%.

4. Par composante, la décélération du rythme de progression annuelle de l’agrégat M3 reflète principalement un ralentissement de la croissance de la circulation fiduciaire à 11,2% après 16,3% et des dépôts à vue auprès des banques à 8,3% après 8,7%, une accentuation de la baisse des comptes à terme à 5,2% après 3,5%, et une accélération de de la croissance des détentions des agents économiques en titres d’OPCVM monétaires de 19,3% à 25,5%.

5. Par secteur institutionnel, l’évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire reflète une stagnation de la progression de ceux des ménages à 6,4%, traduisant la stabilisation de l’évolution de leurs dépôts à vue et l’atténuation de la baisse de leurs comptes à terme, et une accélération de la progression des actifs monétaires des sociétés non financières privées à 10,8% après 8,4%, attribuable essentiellement à l’accélération de la croissance de leurs détentions en titres d’OPCVM monétaires.

