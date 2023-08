iPhone 15 – La Prochaine Keynote d’Apple se tiendra le 12 septembre

La société Apple a lancé les invitations pour son prochain événement majeur Keynote, qui est prévue pour le 12 septembre prochain et sera diffusée depuis l’Apple Park à Cupertino, en Californie.

Dans une démarche habituelle, Apple a choisi d’intituler cette conférence « Rêvélation » (traduction du jeu de mots « Wanderlust » en anglais), laissant présager des nouveautés marquantes pour les prochains modèles de la marque à la pomme.

Bien que l’on ne s’attende pas à un changement radical de design, notamment pour les iPhone 15, une innovation majeure pourrait se cacher sous le capot, des rumeurs insistantes pointent vers l’introduction d’un port USB-C en remplacement du port Lightning, une transition qui pourrait également répondre aux futurs standards de l’Union européenne, note le site lesinfos.ma.

Parmi les autres spéculations entourant les nouveaux iPhone, on évoque l’ajout d’un bouton « Action » avec retour haptique similaire à celui de l’Apple Watch. Cette nouveauté permettrait d’activer rapidement des fonctions spécifiques d’une simple pression (enregistreur vocal, lampe de poche, applications, etc.), potentiellement en remplacement du bouton « Silencieux », ajoute la même source.

+ Puce A17 plus performante +

La gamme des nouveaux iPhone comprendrait deux modèles d’entrée de gamme, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, ainsi que deux modèles Pro. Les modèles d’entrée de gamme pourraient hériter d’un appareil photo principal de 48 Mpx, de la puce A16 déjà présente sur l’iPhone 14 Pro, ainsi que de la technologie Dynamic Island en remplacement de l’encoche de la caméra TrueDepth.

Les modèles Pro, y compris potentiellement une version Pro Max, adopteraient la puce A17 plus performante, et leur appareil photo bénéficierait d’un zoom optique amélioré pour des photos de loin de meilleure qualité. Ces modèles Pro arboreraient également un design retravaillé avec un cadre en titane, permettant des bordures d’écran plus fines et une surface d’affichage plus grande. Une nouvelle teinte et un nouveau revêtement pourraient également être au rendez-vous, suggère l’invitation.

Par ailleurs, l’événement pourrait également être l’occasion de présenter l’Apple Watch Series 9, dont les améliorations porteraient sur le suivi du sommeil, des capteurs et des performances globales. Une version Ultra de l’Apple Watch, déjà apparue il y a un an, pourrait connaître une mise à jour, potentiellement avec une variante en noir. Enfin, de nouveaux AirPods avec une prise USB-C pourraient également faire leur apparition, souligne la même source.

Article19.ma