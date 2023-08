Après le coup d’État au Niger, Wagner et les Jihadistes poursuivent leurs activités dans le secteur (TRAC)

Le groupe russe Wagner a été appelé à se protéger, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a menacé à plusieurs reprises d’intervenir au Niger, et les militants de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest (ISWA), de l’État islamique du Grand Sahara (ISGS) et de Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin (JNIM) ont poursuivi leurs activités dans leurs régions respectives, selon le site spécialisé américain TRAC.

Wagner devient de plus en plus omniprésent dans toute l’Afrique, avec un intérêt particulier pour l’Afrique de l’Ouest chargée d’or et d’uranium. Wagner a la réputation de remplir les vides de pouvoir dans la lutte contre les groupes militants, ce qui en fait le premier choix pour les États africains mécontents de la présence occidentale traditionnelle, c-à-d la France, note la même source.

La junte du Niger elle-même aurait demandé l’aide de Wagner dans ses efforts pour sécuriser l’État. Malgré la mort récemment signalée du dirigeant Wagner Prigozhin, aux côtés de plusieurs commandants de haut rang, il est peu probable que le rôle de Wagner au Burkina Faso, au Mali et au Niger change de stratégie, ajoute TRAC.

Par ailleurs, il convient de noter qu’en ce qui concerne l’activité militante islamiste, compte tenu du confinement de la frontière entre le Niger et le Nigeria en raison du coup d’État, une seule attaque a eu lieu dans la région de Diffa, où l’ISWA basée au Nigeria est active. Il faut s’attendre à ce que si le confinement des frontières continue de se produire entre les deux nations, la région de Diffa au Niger verra moins d’attaques par rapport à la région de Tillaberi.

Article19.ma