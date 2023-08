Idées – Innovation, Tradition et Durabilité Célébrées à la Clôture du Programme « Badir Tinghir » à Drâa Tafilalet

Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE) vient d’annoncer la clôture du programme « Badir Tinghir » financé par l’ambassade de France au Maorc après des mois d’accompagnement dédiés, selon un communiqué.

Lancé en décembre dernier, ce programme dédié à l’inspiration des jeunes et des acteurs de la société civile de la région Drâa-Tafilalet destiné aux porteurs d’idées et de projets ainsi qu’aux coopératives œuvrant dans le domaine de l’entreprenariat, a offert une plateforme pour l’innovation et l’entrepreneuriat à plus de 100 projets qui ont formulé leurs idées de projets à fort impact lors d’un Hackathon d’idéation et dont une dizaine ont été retenus pour suivre le parcours d’incubation.

+ Approche Holistique et Impacts Multiples +

Ces dix projets ont vu leur chiffre d’affaires total augmenter de plus de 760 000 DH grâce à un accompagnement de bout en bout tout au long du programme et ont déjà pu créer plus de 10 opportunités d’emploi dans la région.

Pour encourager ces initiatives, une enveloppe de 150 000 DH au total sera remise à cinq projets sélectionnés sur la base de critères d’innovation, de viabilité et durabilité et d’impact pour bénéficier du financement lors d’une cérémonie de clôture prévue le 3 Septembre à Tinghir.

Cette cérémonie sera l’occasion pour ces projets de présenter leur combinaison d’innovation, de durabilité et de respect de la tradition locale lors de la cérémonie de clôture du programme en présence de l’ambassade de France au Maroc.

La force du programme réside dans son approche holistique avec plus de 100 heures de formation, coaching et suivi régulier avec les projets.

En effet, au cours de bootcamps intensifs les porteurs de projets ont pu explorer tous les aspects de l’entrepreneuriat, de la conception de la vision et de la mission d’une entreprise, à la compréhension de la structure des coûts, en passant par l’apprentissage des techniques de pitch et de présentation devant des investisseurs et l’élaboration de stratégies d’augmentation du chiffre d’affaires.

Des séances interactives ont également abordé des sujets tels que l’impact social, environnemental et économique, et comment mesurer et quantifier cet impact.

+ Impact régional et revalorisation du patrimoine +

Chaque projet, riche en innovation et profondément enraciné dans la tradition locale, a été sélectionné pour son impact potentiel sur la communauté et l’économie locales.

Parmi ces projets, deux jeunes hommes Zakaria ELYAMANI et Yassine KARANTI lancent le projet « ASENFI » dont l’objectif est la production de briques écologiques à base d’argile et des déchets de palmes visant à valoriser les déchets de palmes présents en grande quantité dans la région et à réduire le risque d’incendie des palmiers causé par l’entassement de ces déchets.

En utilisant ces briques, les deux jeunes hommes travaillent à la restauration des maisons en terre et des palais, à la préservation du patrimoine culturel et à la revitalisation de l’oasis de Draa Tafilalet au Maroc. En collaboration avec des « Maalmia » de la région, ils élaborent la construction de bâtiments écologiques.

A Skoura, un projet authentique et plein de promesse prend vie. Piloté par Noura KHADIR, une entrepreneure passionnée par le tourisme et fière de ses racines, le projet Darniznour vise à recréer une symbiose parfaite entre la nature et la tradition. S’étendant sur 1800 mètres carrés d’espaces verts, le projet comprend une maison d’hôte que Noura n’envisage pas comme un simple lieu d’hébergement mais comme un sanctuaire où la nature et la tradition s’entrelacent harmonieusement.

La maison contient un restaurant traditionnel qui s’approvisionne dans son propre jardin aromatique. Les plans pour l’expansion de ce jardin sont en cours, avec des ambitions d’acquérir des terrains avoisinants pour une agriculture biologique qu’elle souhaite également soutenir.

La phase test du projet a été un succès retentissant. Noura a démontré qu’elle était non seulement capable de créer un espace respectueux de l’environnement, mais qu’elle pouvait également offrir des opportunités d’emploi aux habitants de la région. Elle envisage de les former, leur permettant d’apprendre et de grandir tout en participant au développement du projet.

