Culture – Shows « Constellations » inédits du 30 août au 02 septembre sur l’esplanade de Bouregreg

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication organise du 30 août au 2 septembre, en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme, des shows « Constellations » inédits sur l’esplanade de Bouregreg, entre les villes de Rabat et Salé.

Ces spectacles auront lieu à partir de mercredi 30 août à 21h, a précisé le ministère.

+ Une programmation de trois fois par jour +

Les constellations sont un groupe d’étoiles présentant des figures et des formes. Les civilisations anciennes les imaginaient différemment et leur attribuaient des significations spirituelles et théologiques avant que l’Union Astronomique Internationale ne procède en 1930 à leur classification, en définissant leurs formes et en établissant leur nombre à 88, a indiqué la même source.

Les shows se poursuivront jusqu’à samedi 02 septembre 2023, avec une programmation de trois fois par jour du même spectacle à 21h00 – 22h00 et 23h00.

Article19.ma