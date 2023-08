Vidéo / Kiosk – La marine américaine a envoyé en Turquie le plus grand porte-avions du monde, l’USS Gerald R. Ford, d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars

L’USS Gerald R. Ford (CVN-78) poursuit son voyage en Europe. Le plus grand porte-avions du monde est arrivé en Turquie.

Le porte-avions a déjà participé à des exercices conjoints avec les navires de débarquement turcs Anadolu, Goksu, Gediz, Imbat, Meltem et Burakreis, ainsi qu’avec les chasseurs F-16 Fighting Falcon de l’armée de l’air turque. L’événement s’est déroulé en mer Méditerranée. Le navire est maintenant arrivé au port QTerminals d’Antalya. Il y a 4 500 membres d’équipage à bord.

La Turquie est la quatrième escale de l’USS Gerald R. Ford (CVN-78). Auparavant, le plus grand porte-avions du monde s’est rendu en Norvège, en Croatie et en Grèce. Il convient de noter que les porte-avions américains ne se sont pas rendus dans un pays scandinave depuis 1958.

L’ambassade américaine a indiqué que la marine américaine menait régulièrement des exercices avec la Turquie. L’USS Gerald R. Ford (CVN-78) est arrivé dans le pays quelques jours après que l’USS Mount Whitney et l’USS Normandy se soient rendus respectivement à Istanbul et à Aksaz.

L’USS Gerald R. Ford (CVN-78) est le porte-avions le plus récent, le plus grand et le plus moderne en service dans la marine américaine. C’est le premier navire de la classe Ford. Malheureusement, les réparations fréquentes ont fait grimper le coût du porte-avions à plus de 13 milliards de dollars.

