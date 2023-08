Vidéo – Coup d’état militaire au Gabon, après la victoire aux élections de Bongo

Le sort du président Ali Bongo, dont la famille dirige le Gabon depuis 55 ans, demeure incertain, ce mercredi matin.

Juste après l’annonce officielle dans la nuit de la victoire d’Ali Bongo avec 64,27% des voix, un groupe d’une douzaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24, abritée au sein même de la présidence, a rapporté l’agence AFP.

« Nous, forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé défendre la paix en mettant fin au régime en place », a annoncé un de ces militaires, un colonel de l’armée régulière, dans une déclaration également diffusée par la suite sur la chaîne d’État Gabon 1ère. « À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés », a-t-il ajouté.

Parmi les militaires figuraient des membres de la garde républicaine (GR), unité d’élite et garde prétorienne de la présidence reconnaissable à ses bérets verts, ainsi que des soldats de l’armée régulière et des policiers.

Ce coup d’État est intervenu en plein couvre-feu et alors que l’internet était coupé dans tout le pays, deux mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer selon lui à d’éventuelles « violences ». Internet a été rétabli peu après 7 heures, selon un journaliste de l’AFP.

Peu après la lecture de la déclaration des militaires, des journalistes de l’AFP ont entendu des tirs d’armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville. Ces tirs, sporadiques, ont rapidement cessé.

En France, la Première ministre Élisabeth Borne a réagi en dénonçant, quelques heures après, l’annonce d’un coup d’État dans ce pays africain aux liens solides avec Paris.

C’est le deuxième coup d’état militaire en Afrique francophone en quelques semaines, après celui du Niger.

Article19.ma