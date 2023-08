Peine capitale – 33 députés demandent à Biden de « ne pas conclure » d’accord de plaidoyer avec les détenus d’Al Qaeda

Polémique. Un groupe de 33 membre de la Chambre des représentants aux États-Unis a envoyé une lettre au président Joe Biden afin d’abandonner un éventuel accord de plaidoyer pour les détenus à Guantanamo impliqués dans les attentats du 11 septembre, ce qui éviterait la peine de mort au cerveau présumé « Khalid Sheikh Mohammed » et à d’autres accusés.

« Si c’est vrai, cela constituerait une grave erreur judiciaire, en particulier pour les familles des 2 977 civils innocents et premiers intervenants que nous avons perdus ce jour fatidique », ont déclaré les législateurs de New York dans une lettre du 23 août au président Biden, dont une copie a été obtenu par The New York Post.

+ « Rendre justice » +

Le représentant républicain Michael Lawler (R-NY), qui a rédigé la note, a été rejoint par le représentant démocrate Pat Rylan et 32 ​​autres membres républicains du Congrès, dont les représentants Elise Stefanik, Nicole Malliotakis, Nick Langworthy, Andrew Garbarino et Anthony D’. Esposito, Claudia Tenney et Nick Lalota.

« Nous devons aux victimes et à leurs familles de rendre justice – et cela devrait signifier la peine de mort pour ces meurtriers. Nous exhortons votre administration à ne conclure aucun accord préalable au procès qui éliminerait la possibilité de la peine de mort et à œuvrer pour conclure ce processus afin que justice soit rendue à ceux qui ont commis ces actes ignobles », indique la lettre.

« À l’approche du 22e anniversaire du 11 septembre, il est à la fois scandaleux et profondément décevant que l’administration Biden envisage ne serait-ce que de négocier un accord de plaidoyer avec les cerveaux de la pire attaque terroriste de l’histoire de notre pays. Ils doivent immédiatement cesser toute négociation d’accord de plaidoyer, surtout si celui-ci n’inclut pas la peine de mort », a déclaré Lawler.

Les poursuites engagées contre « Khalid Sheikh Mohammed » et quatre autres personnes détenues au centre de détention américain de Guantanamo Bay, à Cuba, ont été perturbées par des retards répétés et des litiges juridiques, notamment sur les ramifications juridiques de l’interrogatoire sous torture que les hommes ont initialement subi alors qu’ils étaient détenus par la CIA.

+ Indignations des familles +

Le Pentagone a récemment envoyé une lettre aux familles des victimes du 11 septembre expliquant que des accords étaient à l’étude dans le cadre desquels les cinq hommes « accepteraient la responsabilité pénale de leurs actes et plaideraient coupables… en échange de ne pas être condamnés à la peine de mort ».

« Le Bureau du Procureur général a négocié et envisage de conclure des accords préalables au procès », informe la lettre, ajoutant que même si aucun accord de plaidoyer « n’a été finalisé, et ne le sera peut-être jamais, il est possible qu’un [pré-procès] soit conclu, dans ce cas éliminerait la possibilité de la peine de mort ».

Certains proches des quelque 3 000 personnes tuées dans les attentats terroristes ont exprimé leur indignation face à la perspective de clore l’affaire sans un verdict.

Les procureurs militaires se sont engagés à prendre leurs opinions en considération et à les présenter aux autorités militaires, qui prendraient la décision finale d’accepter tout accord de plaidoyer.

Les négociations de plaidoyer ont provoqué une réaction de la part des familles des victimes des attentats du 11 septembre et des premiers intervenants, notamment le commissaire des pompiers de la ville de l’époque, Tom Von Essen, qui a perdu 343 pompiers lors de l’effondrement des World Trade Centers.

Article19.ma