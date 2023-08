Focus – Le Maroc accueillera en octobre la réunion du FMI – BM avec l’accent mis sur l’économie africaine

Depuis plus d’un demi-siècle, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) n’ont pas tenu de réunion en Afrique. Le Maroc sera chargé de briser cette sécheresse en octobre prochain, lors de ce qui devrait être une réunion clé pour l’avenir des économies africaines.

C’est ainsi que le voit la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, qui déclare: “nous devons tout recommencer et nous concentrer en particulier sur les perspectives des marchés émergents et des économies en développement », selon le site atalayar.com.

« J’espère qu’une grande attention sera accordée au continent africain », a souligné le directeur, avant une réunion d’autant plus particulière en raison du contexte dans lequel elle se déroule.

La crise mondiale secoue particulièrement un continent qui, selon les experts, dispose des conditions optimales pour développer une croissance très importante dans les années à venir. Ce qui n’empêche pas qu’actuellement, ils souffrent de manière plus accentuée de nombreuses conséquences laissées, d’une part, par le COVID et, d’autre part, par la guerre en Ukraine.

+ Pour Une vision commune sur la manière de faire avancer l’économie mondiale +

En ce sens, Georgieva estime qu’il est vital de rapprocher le monde d’un marché uni, dans lequel tous les acteurs jouent selon les mêmes règles: “J’espère que nous développerons une vision commune sur la manière de faire avancer l’économie mondiale.

En fait, il a fait référence à la pandémie et à la manière dont le monde s’est réuni pour faire face à la crise “ensemble”. Et le fait est que la situation actuelle, bien que moins dévastatrice qu’il y a trois ans, est toujours un contexte compliqué pour lequel la réunion sur les terres marocaines espère apporter des solutions.

“À Marrakech, nous devons repartir à zéro et nous concentrer en particulier sur les perspectives des marchés émergents et des économies en développement: les opportunités que la jeunesse africaine offre à l’Afrique et au reste du monde”, sont quelques-uns des objectifs clés du FMI et de la BM pour cette réunion. Sans oublier, bien sûr, les difficultés auxquelles nombre de ces pays sont confrontés depuis la pandémie, telles que des taux d’intérêt élevés ou des niveaux d’endettement très élevés.

+ Le libre-échange, l’un des objectifs les plus désirés +

Cependant, sur le plan économique, l’objectif est le même que dans le reste de la planète, réduire l’inflation de toute urgence. La hausse exponentielle des prix mondiaux est l’une des plus grandes menaces pour les économies du monde entier.

Voici comment Kristalina Georgieva le considère: « Notre priorité la plus importante à court terme au niveau mondial est de réduire l’inflation afin que nous puissions voir les taux d’intérêt baisser” pour ce qu’elle dit, c’est une situation ”critique ».

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont clairs sur certaines des mesures qui peuvent dynamiser le continent africain et l’aider à faire un pas en avant. Les trois piliers sur lesquels les deux entités souhaitent travailler sont la connectivité physique entre les pays, l’élimination des barrières commerciales pour faciliter les échanges entre les nations et la création d’une monnaie numérique. Le libre-échange est sûrement l’un des objectifs les plus désirés et pour lequel ils travaillent le plus longtemps en Afrique et à l’étranger.

Les bénéfices, selon les données fournies par le directeur du FMI, seraient très élevés pour l’ensemble du continent. Le commerce à l’intérieur de l’Afrique pourrait augmenter de 53%, le commerce entre le continent africain lui-même et le reste du monde de 15% et le revenu réel par habitant pourrait augmenter jusqu’à 10%.

C’est pourquoi la réunion de Marrakech est présentée comme un possible tournant dans cet aspect et rapproche le libre-échange qui booste l’Afrique et ouvre la porte à un développement qui pousse de plus en plus fort.

Article19.ma