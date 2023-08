Réseaux sociaux – Meta lance son propre modèle d’IA baptisé « Code Llama »

Meta, la société mère de Facebook, a récemment dévoilé sa dernière innovation « Code LIama », un modèle spécialement conçu pour la génération de code source et de dialogue technique, selon blogdumoderateur.com.

Après le géant Microsoft qui a intégré les capacités GPT-4 dans le système GitHub Copilot afin d’aider les développeurs, puis Google qui a également doté son IA Bard de capacités de raisonnement et de mathématiques avancées, c’est au tour de Meta d’annoncer officiellement son nouveau modèle d’IA générative.

+ Conçu pour le codage à partir du modèle de langage « LIama2 » +

Avec cette nouvelle innovation, Meta souhaite permettre aux utilisateurs de générer du code original et d’obtenir de l’aide pour corriger leur code existant.

« Nous pensons qu’une approche ouverte de l’IA est la meilleure pour développer de nouveaux outils d’IA innovants, sûrs et responsables, c’est pourquoi nous publions Code Llama à des fins de recherche et commerciales sous la même licence communautaire que Llama 2 », affirme la société sur son blog.

L’entreprise a construit la version de son grand modèle linguistique spécialement conçu pour le codage à partir de son modèle de langage « LIama2 ».

Principalement, ce modèle utilise les invites textuelles et les transforme en code de la même manière que ChatGPT. Il a même le potentiel de rendre les flux de travail plus rapides et plus efficaces pour les développeurs et les débutants dans le domaine, ajoute la même source.

Article19.ma