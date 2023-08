Météo – Au Maroc, la vague de chaleur devra persister jusqu’au 5 septembre (Observatoire)

Au Maroc, les modèles de prévision indiquent que les vagues de chaleur persisteront dans une grande partie du Royaume au moins jusqu’au 5 septembre, ainsi que des possibles perturbations localisées des transports et des services publics, selon crisis24.garda.com.

Au début du 25 août, la Direction générale marocaine de la météorologie a émis des avertissements de vagues de chaleur orange (le niveau intermédiaire sur une échelle à trois niveaux) dans les parties centrale, nord-ouest et nord du Maroc.

Des avertissements jaunes de vagues de chaleur sont en place dans la majeure partie du reste du pays, de ce fait, la période prolongée de températures très élevées et de conditions sèches peut augmenter le risque d’incendies de forêt dans toute la région, les températures élevées peuvent aussi entraîner des conditions de sécheresse dans le pays.

La même source indique que les autorités peuvent mettre en œuvre le rationnement de l’eau, en limitant l’approvisionnement en eau si nécessaire, ainsi qu’en interdisant l’utilisation de l’eau potable pour irriguer les espaces verts ou en limitant le prélèvement d’eau des puits, des sources ou des voies navigables.

+ Une menace pour la santé… +

Les vagues de chaleur constituent une menace pour la santé des groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies respiratoires, en raison de la possibilité accrue de coup de chaleur ou d’épuisement par la chaleur lors d’une exposition prolongée à des températures élevées.

Ces risques pourraient également s’étendre à des personnes relativement en bonne santé lors d’événements importants de vagues de chaleur.

En plus d’avoir un impact significatif sur les athlètes et ceux qui travaillent à l’extérieur, les températures élevées peuvent causer des problèmes aux personnes qui utilisent le transport en commun.

L’absence de climatisation et de véhicules à l’étroit pendant les heures de pointe peut entraîner l’hospitalisation de certains passagers pour déshydratation.

+ perturbation des transports et services publics +

Les véhicules surchauffés pourraient entraîner des perturbations de la circulation dans les zones urbaines où la congestion est déjà un problème.

Des perturbations du camionnage commercial peuvent se produire, car des températures très élevées mettent plus de pression sur les véhicules et rendent les éruptions de pneus plus fréquentes.

Des perturbations majeures des vols sont peu probables dans les aéroports régionaux, mais des perturbations de l’aviation générale sont possibles, et certains transporteurs de fret aérien pourraient réduire les charges de fret.

Les températures élevées pourraient entraîner une augmentation de la demande d’électricité, ce qui pourrait déclencher des pannes de courant localisées ou des pannes de courant, exacerbant les conditions dangereuses lorsque la climatisation n’est plus possible.

+ Conseils utiles… +

Surveillez les médias locaux pour les mises à jour météorologiques et les avis connexes. Envisagez de rester à l’intérieur dans la climatisation lorsque cela est possible, en particulier si vous opérez dans l’une des régions les plus touchées.

Si des activités de plein air sont nécessaires, reposez-vous fréquemment dans des zones ombragées ; évitez les activités pendant les périodes les plus chaudes de la journée. Restez bien hydraté en buvant beaucoup de liquides.

Évitez les boissons contenant de la caféine et les boissons alcoolisées, qui déshydratent. Portez des vêtements amples et de couleur claire. Les tissus de coton sont plus rafraîchissants que les synthétiques.

Demandez rapidement un médecin si des signes d’épuisement par la chaleur ou de coup de chaleur apparaissent. Chargez les appareils alimentés par batterie en cas de pannes d’électricité prolongées.

Article19.ma