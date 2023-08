Agriculture – Le Maroc en tête de liste des plus grands exportateurs de framboises fraîches vers le Royaume-Uni

Nette évolution. Les exportations de framboises fraîches du Maroc vers le marché du Royaume-Uni ont été multipliées par 40 au cours des trois dernières années et ont atteint 15.800 tonnes en 2022/23 (juillet-juin).

Ces volumes ont rapporté des revenus de 86 millions de dollars au Maroc et ont été le premier fournisseur de framboises fraîches sur le marché britannique, et le Royaume-Uni cinquième plus grand importateur de framboises fraîches au monde en 2022, selon le site spécialisé EastFruit.

Il y a quelques années à peine, les framboises marocaines étaient disponibles au Royaume-Uni en quantités extrêmement limitées, et les exportations en 2017/18 étaient égales à zéro. Cependant, la situation a changé après le Brexit. Les importateurs britanniques étaient activement à la recherche de nouveaux vendeurs alternatifs, et les exportateurs marocains ont réussi à occuper ce créneau.

+ Le Maroc a exporté plus de 60 000 tonnes de framboises fraîches +

Le Maroc a augmenté à la fois ses volumes d’exportation vers le Royaume-Uni et sa part du marché britannique. Le Maroc ne représentait que 1,5 % des importations totales de framboises fraîches au Royaume-Uni il y a à peine trois ans. Dans la période 2022/23, ce pays d’Afrique du Nord a réussi à porter sa part à 55 %.

En conséquence, le Maroc est devenu le premier exportateur de framboises fraîches vers le Royaume-Uni et a dépassé l’Espagne, l’ancien leader. De plus, l’Espagne n’a fait que réduire ses exportations vers le Royaume-Uni, et leurs volumes ont chuté de 40 % au cours des cinq dernières saisons.

Pour le Maroc, les framboises fraîches sont l’une des catégories d’exportation les plus importantes. Les producteurs locaux continuent d’étendre leurs zones sous les plantations de framboises et, grâce à cela, le Maroc a presque quintuplé ses exportations de framboises fraîches au cours des six dernières saisons. Dans la période 2022/23, le pays a exporté plus de 60.000 tonnes de framboises fraîches.

En conséquence, le Maroc n’a fait qu’améliorer sa position dans le classement mondial des exportateurs de framboises fraîches et est devenu le troisième plus grand exportateur mondial en 2022. À titre de comparaison, en 2017, le Maroc ne s’est classé que sixième.

Les framboises fraîches sont la troisième catégorie d’exportation après les tomates et les mandarines en termes de recettes d’exportation, qui ont totalisé 340 millions de dollars en 2022/23.

Le Maroc exporte des framboises fraîches principalement vers les pays européens, le Royaume-Uni affichant les taux de croissance les plus rapides.

Article19.ma