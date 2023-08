FOCUS / Aviation – L’ascension vers le ciel de l’Afrique (Forbes)

Constat. L’ascension de l’Afrique sur la scène mondiale de l’aviation est menée par le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud, les dirigeants stimulent la croissance de l’aviation privée, commerciale et militaire, présentant de vastes opportunités à l’échelle mondiale.

Le Maroc se forge une voie aérienne marquée par une croissance impressionnante, sachant qu’Airbus a publié ses prévisions d’une croissance annuelle de 3,6 % de la demande de passagers, l’emplacement stratégique du pays, associé à un climat favorable aux investissements, en fait une proposition attrayante pour les entreprises aéronautiques internationales, y compris la fabrication d’aéronefs, selon le site faisant autorité forbes.com.

Pour les entrepreneurs et les entreprises, le Maroc offre une politique de « ciel ouvert » qui encourage les investissements et les partenariats étrangers, ouvrant la voie à une croissance robuste de son secteur de l’aviation, ajoute la même source.

+ Le potentiel de l’Afrique +

L’industrie aéronautique africaine est prête pour une trajectoire ascendante, avec le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud en tête. La croissance du continent dans le secteur reflète la combinaison d’économies en expansion, d’urbanisation et d’une classe moyenne en plein essor avec un pouvoir d’achat accru.

Pour les entrepreneurs et les hommes d’affaires, ces développements représentent une occasion unique d’exploiter un marché en croissance rapide, mûr de potentiel.

En investissant dans des entreprises liées à l’aviation, y compris la fabrication d’aéronefs, ils peuvent aider à façonner l’avenir du paysage aéronautique africain tout en bénéficiant de sa croissance.

+ Le Maroc valorise sa riche histoire et sa culture diversifiée +

Respect culturel : le Maroc valorise sa riche histoire et sa culture diversifiée. Donner la priorité aux relations et à la confiance, en respectant les traditions locales et les normes commerciales.

Politique du ciel ouvert : Utiliser la politique progressiste du Maroc en matière de ciel ouvert. Cela offre des possibilités de coentreprises et de partenariats dans le secteur de l’aviation.

Localisation : Partenariat avec des entités locales. Cela aide à comprendre les processus réglementaires et le marché intérieur.

Développement des compétences : Collaborer avec les établissements d’enseignement marocains. Investir dans les compétences garantit une main-d’œuvre compétente pour vos opérations.

Investissement dans les infrastructures : le Maroc vise à être une plaque tournante de l’aviation en raison de sa position stratégique. Envisager des investissements dans les infrastructures dans les grandes et les zones émergentes.

+ Vers un monde de plus en plus interconnecté +

L’essor du secteur aéronautique africain est plus qu’un simple phénomène régional – il a des implications mondiales. À mesure que la connectivité de l’Afrique augmente, son intégration dans l’économie mondiale augmente également. Cette intégration peut stimuler le commerce, attirer les investissements et stimuler la croissance économique non seulement en Afrique, mais dans le monde entier.

Avec le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud comme plaques tournantes de l’aviation en plein essor, l’Afrique n’est plus simplement une destination pour les compagnies aériennes mondiales, mais un acteur important de l’industrie. Ce changement reflète la tendance plus large de l’importance croissante de l’Afrique sur la scène mondiale – un témoignage du potentiel de ses économies et de ses habitants.

+L’aviation africaine est prête à une expansion rapide +

Croissance : l’aviation africaine est prête à une expansion rapide en raison de la croissance de la classe moyenne et de la nécessité d’une connectivité améliorée.

Infrastructure : Je pense que l’augmentation de la demande stimulera les investissements dans les aéroports, à la fois en termes d’expansion et de nouvelles constructions.

Leaders régionaux : Outre le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud, des pays comme le Kenya, l’Éthiopie et l’Égypte pourraient émerger comme des plaques tournantes de l’aviation.

Fabrication locale : Au fur et à mesure que le secteur évolue, l’Afrique pourrait passer des consommateurs aux producteurs d’avions et de drones.

Durabilité : l’accent mis sur la durabilité mondiale positionne l’Afrique à la tête des pratiques de l’aviation verte.

Défis : L’instabilité politique, la réglementation et les besoins en main-d’œuvre qualifiée restent des obstacles à surmonter pour une croissance soutenue.

Selon Forbes l’industrie aéronautique africaine est énorme. De l’aviation privée et commerciale aux avions militaires, les opportunités abondent pour les entrepreneurs et les entreprises prêtes à innover et à conduire le changement. Avec l’ajout de la fabrication d’avions à son répertoire, l’ascension de l’Afrique vers le ciel est un voyage que le monde, et ses entrepreneurs, surveilleront vivement.

Article19.ma