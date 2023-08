Agriculture – Les exportations marocaines d’avocats vers l’Allemagne atteignent un niveau record

Le Maroc a activement quadruplé ses exportations d’avocats vers le marché allemand, depuis 2016/17 (juillet-juin) et ont atteint 5 000 tonnes d’une valeur de 17 millions de dollars, faisant du Maroc le 9e plus grand exportateur d’avocats au monde, a rapporté EastFruit.

La saison actuelle n’a pas fait exception, et le Maroc a exporté 45 000 tonnes d’avocats d’une valeur de 139 millions de dollars en juillet 2022 – mai 2023.

En outre, les exportateurs marocains ont élargi leur géographie des ventes. Il y avait 19 pays importateurs il y a six ans, alors qu’actuelles ce nombre est passé à 25.

+ Croissance de la production mondiale +

L’Espagne, la France et les Pays-Bas représentent la plus grande part des exportations totales d’avocats en provenance du Maroc. Pendant ce temps, l’Allemagne a également augmenté les importations d’avocats. En 2017, l’Allemagne était le 7e plus grand importateur d’avocats au monde, puis s’est classée 5e en 2022. Étonnamment, le Mexique, leader mondial des exportations d’avocats, a constamment diminué les exportations vers l’Allemagne. Dans le MY 2022/23, les exportations mexicaines d’avocat vers l’Allemagne sont tombées à zéro.

Les Pays-Bas et l’Espagne sont toujours les principaux fournisseurs d’avocats sur le marché allemand, mais le pays a également développé des sources alternatives. En conséquence, dans le MY 2022/23, la part marocaine dans les importations totales d’avocat en Allemagne s’élevait à 4,7 % et à plus de 10 % en novembre-février.

L’avocat est la position qui connaît la croissance la plus rapide dans les exportations horticoles mondiales, et le monde moderne des aliments sains a favorisé une augmentation de la demande mondiale d’avocats. On s’attend à ce que les avocats soient la catégorie de fruits la plus exportée d’ici 2030. La production mondiale a également connu une croissance rapide et devrait atteindre 12 millions de tonnes d’ici 2030.

L’industrie de l’agriculture de l’avocat au Maroc est actuellement menacée en raison du déficit des ressources en eau. Néanmoins, les zones se sont développées au Maroc, et la production devrait augmenter de 20 % d’une année sur l’autre et atteindre son nouveau sommet.

Article19.ma