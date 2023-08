Insolite – La photo judiciaire de Donald Trump dans une prison en Géorgie créa le buzz

Du jamais vu. Donald Trump a publiée sa photo judiciaire jeudi soir après qu’il ait été incarcéré dans une prison d’Atlanta pour plus d’une douzaine d’accusations criminelles dans le cadre d’une vaste affaire pénale découlant des tentatives de l’ancien président américain de renverser la décision de sa défaite électorale de 2020 en Géorgie.

Un Trump sans sourire – le détenu no. P01135809, selon les archives de la prison du comté de Fulton, a été capturé en train de regarder la caméra sur la photo, selon l’agence Reuters.

Cette image représente un autre moment extraordinaire pour Trump, qui n’a pas eu à se soumettre à une photographie lors de ses comparutions dans ses trois autres affaires pénales.

+ Une vingtaine de minutes en prison +

Trump n’a pas perdu de temps et a essayer de la tourner à son avantage, en le publiant sur X, l’ancien site connu sous le nom de Twitter, ainsi que sur son propre site de réseau social, Truth Social. Son site Web de campagne présentait la photo d’identité ainsi qu’un message de Trump défendant ses actions et demandant des dons, et a réitéré que les poursuites – ainsi que les autres poursuites auxquelles il fait face – étaient motivées par des raisons politiques.

Le message de X (ex Twitter) semble être le premier de Trump sur le site depuis que son compte a été interdit après qu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021. Le propriétaire de X, Elon Musk, a rétabli le compte de Trump à la fin de l’année dernière.

Il est à noter que Trump n’a passé qu’une vingtaine de minutes en prison avant de retourner à son club de golf du New Jersey, et avant de monter à bord de son avion privé à l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta, affirme-t-on.

Article19.ma