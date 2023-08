Archéologie – Découverte dans l’ouest de la Turquie d’un canal d’eau vieux de 8.200 ans

Des archéologues ont découvert dans l’ouest de la Turquie l’un des plus anciens canaux d’eau de l’histoire de l’humanité, datant de 8 200 ans, a rapporté jeudi l’agence de presse turque Demiroren.

L’ancien canal d’eau a été découvert lors de nouvelles fouilles à Yesilova Mound dans la province d’Izmir, précise la même source.

+ Le canal a été utilisé pendant quatre générations +

Le premier village d’Izmir était situé autour de Yesilova, et le canal d’eau de 6,5 mètres de large et de 220 mètres de long passait au milieu du village, a expliqué Zafer Derin, professeur associé de l’université d’Égée et chef de l’équipe de fouilles.

Selon l’expert, le village a été construit de part et d’autre du canal et n’a pas été touché par les inondations.

Le canal a été utilisé pendant quatre générations, a-t-il noté, assurant que les archéologues n’ont pu en ouvrir qu’une petite partie, car l’intérieur du canal est très densément rempli de cailloux.

Des travaux d’excavation sont en cours dans les monticules de Yesilova et de Yassitepe, avec le soutien du ministère de la Culture et du tourisme, de la municipalité métropolitaine d’Izmir, de la municipalité du district de Bornova et de l’université d’Égée.

