People – Le journaliste Mohamed Tijini élu à l’unanimité nouveau président du « Saïdia Girls Football Club »

Tous les chemins mènent au football. Et pour cause, le journaliste et présentateur marocain Mohamed Tijini a été élu à l’unanimité président du « Saïdia Girls Football Club », actif dans la deuxième division nationale du championnat professionnel.

L’élection de Tijini a eu lieu lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Saïdia, le 20 août, soit quelques jours après l’exploit de l’équipe marocaine féminine de football qui s’est qualifié dès sa première participation, à la Coupe du monde féminine 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le club « Saïdia Girls Football Club », outre l’équipe adulte évoluant en deuxième division nationale du tournoi professionnel, comprend une équipe pour la tranche d’âge des moins de 17 ans et une autre équipe pour la tranche d’âge des moins de 15 ans.

+ « Un mandat dont il est fier » +

Dans une déclaration à Achkayen, Tijini a déclaré que : « Son élection à la tête du Saïdia Girls Football Club, est un mandat dont il est fier » et dont il « travaillera avec toutes les composantes du club, afin de suivre le rythme des réalisations réalisées dans le domaine du football national féminin, qui a prouvé sa supériorité au niveau continental et enregistré sa forte présence dans le plus grand événement mondial ».

Tijini a expliqué que : « Parmi les premiers objectifs sur lesquels il travaillera, avec toutes les composantes de l’équipe, figure celui de monter en première division nationale et de concourir pour les titres nationaux et continentaux », soulignant que « cet objectif ne sera pas atteint sans les efforts concertés des acteurs et acteurs locaux et nationaux et leur soutien à ce club,au service du sport national.

A l’issue de la réunion, Mohamed Tijini, en sa qualité de président élu de l’association, a récité, en son propre nom et au nom de tous les membres du club, un télégramme de loyauté et de dévotion à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

