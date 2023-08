Réseaux sociaux – YouTube teste une fonction pour rechercher des chansons en les fredonnant

Le géant du numérique Google teste actuellement une fonctionnalité permettant de rechercher une chanson sur sa plateforme YouTube en fredonnant ou en enregistrant la chanson.

« Si vous participez à l’expérience, vous pouvez accéder à la nouvelle fonction de recherche de chanson, et fredonner ou enregistrer la chanson que vous recherchez pendant plus de 3 secondes afin que la chanson soit identifiée », a indiqué la société, selon le site bfmtv.com.

+ La fonctionnalité en phase de test +

Cette fonctionnalité est pour l’instant encore en phase de test et n’est déployée qu’auprès d’une petite partie des utilisateurs d’Android, d’après la même source.

En 2020, Google a lancé une fonction similaire dans son moteur de recherche et dans Google Assistant. Cependant, bien que les deux outils soient basés sur la même technologie, la version YouTube fonctionne plus rapidement que celle de Google, qui prend entre 10 et 15 secondes pour découvrir une chanson.

En 2002, Apple a lancé Shazam, une application qui nécessite d’enregistrer la vraie musique en fond pour retrouver son titre et l’interprète

Article19.ma