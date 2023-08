Polémique – Les socialistes espagnols « mécontents » de la nouvelle carte officielle du Maroc, incluant Ceuta et Melilla (Média)

Nostalgie coloniale ? Et pour cause, le Parti socialiste espagnol (PSOE) du Premier ministre par intérim Pedro Sanchez a déclaré qu’il « rejetait fermement » la récente publication d’une carte officielle du territoire marocain qui comprend les villes de Ceuta et Melilla.

Pour rappel, le site Internet de l’ambassade du Maroc à Madrid a récemment publié une carte sur laquelle Ceuta et Melilla apparaissent faisant partie du territoire du Royaume du Maroc, selon euractiv.com.

Ceuta et Melilla sont considérées comme « des points chauds de migration aux frontières sud de l’UE, et le sujet est l’une des principales pommes de discorde entre l’Espagne et le Maroc », précise la même source.

La branche du PSOE à Melilla a exprimé de son côté un « rejet total », tandis que le président régional de Melilla, Juan José Imbroda, du Partido Popular (PP/PPE) de centre-droite, la principale force d’opposition du pays, a exigé que Madrid dépose une « plainte formelle » auprès de Rabat.

Imbroda estime que cela « constitue un affront total à notre nation, à notre Constitution, à notre histoire et à notre souveraineté ».

+ Colère chez le PSOE +

Alors que les pourparlers pour une coalition gouvernementale se poursuivent suite aux élections anticipées du 23 juillet, Imbroda a exhorté l’exécutif du Premier ministre par intérim Pedro Sánchez à soumettre « une protestation formelle et sévère » à l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, ajoute la même source.

« Cela me semble une énorme absurdité, mais il me semble pire que nos autorités, nos représentants du gouvernement national, n’aient pas ouvert la bouche » après cette « ingérence et ingérence dans la souveraineté des deux villes autonomes », a souligné Imbroda, comme le rapporte le journal régional Melilla Hoy.

Le politicien du PP a indiqué que les habitants de Melilla se sentaient « profondément et fièrement espagnols depuis près de 526 ans… ».

Bien qu’il n’y ait pas eu de protestation formelle de l’Espagne au Maroc, la secrétaire générale du PSOE de Melilla et porte-parole du Groupe Socialiste à l’Assemblée de cette ville autonome, Gloria Rojas, a souligné que « Melilla et Ceuta sont et seront toujours un groupe indissoluble et partie de la nation espagnole ».

« Il est intolérable que quiconque, à l’intérieur ou à l’extérieur de nos frontières, remette en question notre hispanité, et nous ne tolérerons pas que (les dirigeants du PSOE) le démontrent par des paroles et des actes », a-t-elle souligné, cité par El Faro de Melilla.

Rojas a rappelé que Pedro Sánchez défend toujours que les deux villes autonomes font partie de l’Espagne : « il dit très clairement chaque fois qu’il déclare que Melilla et Ceuta sont l’Espagne, point final (…) elles le sont et le seront toujours, tout comme Gijón, Tolède. ou Malaga», a déclaré l’homme politique socialiste.

D’autre part, elle a rappelé que les seuls premiers ministres espagnols qui ont visité les deux villes autonomes en voyage officiel ont été ceux du PSOE.

Une tempête dans une tasse de thé ?

Article19.ma