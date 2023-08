Vidéo – La Mecque frappée par une violente tempête

Une violente tempête accompagnée de pluies torrentielles et de vents violents s’est abattue mardi soir sur la région sainte de la Mecque, dans l’ouest de l’Arabie Saoudite, provoquant des dégâts matériels et des scènes de panique.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient l’ampleur de la tempête et des vents pluvieux, qui ont surpris les pèlerins dans la Mosquée Al Haram et provoqué un état de panique.

La Défense civile saoudienne a élevé le niveau d’alerte au rouge et a appelé les citoyens à rester à l’écart des cours d’eau, des vallées et des barrages de crainte pour leur sécurité.

Les écoles de la Mecque ont fermé leurs portes ce mercredi, en raison des vents violents et de fortes pluies qui s’abattaient sur la ville sainte, pendant plusieurs heures depuis mardi soir.

+ 45 mm de pluie par heure +

La vitesse du vent dépassait les 80 kilomètres par heure, a indiqué le porte-parole du Centre national de météorologie, Hussein Al-Qahtani.

Il a souligné que cette force est similaire à la tempête qui a provoqué la chute d’une grue dans la Mosquée Al Haram en 2015, un accident qui a tué plus de 100 personnes et en a blessé des dizaines.

Le Centre national de météorologie a déclaré sur son compte sur la plateforme « X » (anciennement Twitter) – que le quartier résidentiel d’Al-Kaakiyah, au sud de La Mecque, a enregistré 45 mm de pluie par heure.

Des images vidéo ont documenté une partie des dégâts causés par la tempête et les vents violents, qui ont causé la chute de panneaux publicitaires et des dommages aux voitures et aux biens publics.

Mercredi, le Centre météorologique a mis en garde contre de nouvelles tempêtes dans l’Émirat de La Mecque et les régions de l’ouest du Royaume.

