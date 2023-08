Culture – Casablanca abrite du 15 au 22 novembre le 1er Salon international du livre de l’enfant et de la jeunesse

La première édition du Salon international du livre de l’enfant et de la jeunesse (SILEJ) se tiendra du 15 au 22 novembre à Casablanca, a annoncé le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette édition qui vise à enrichir le paysage culturel de la ville de Casablanca, marquera le début d’un rendez-vous annuel, plaçant la capitale économique sur la liste restreinte des villes mondiales abritant un Salon international dédié aux livres pour enfants et jeunes, a souligné le ministère.

+ Inscriptions ouvertes jusqu’au 11 septembre 2023 +

Les parties souhaitant participer à cette manifestation, notamment les maisons d’édition et de distribution et les établissements spécialisés dans le livre pour enfants et jeunes, peuvent soumettre leurs demandes en s’inscrivant en ligne via la plateforme électronique consacrée à cet effet (https://silej.ma/).

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 11 septembre 2023, a fait savoir la même source, ajoutant que pour plus amples d’informations, veuillez contacter la Direction du livre/service des expositions, n°17 rue Michlifen, Agdal à Rabat, par téléphone: 0537274032/44 ou par mail: silej.casa@minculture.gov.ma.

Article19.ma