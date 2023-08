Verbatim – Ce que pense l’ex président français Sarkozy du Maroc et des Marocains

Extraits du livre – L’ex-président français Nicolas Sarkozy vient de mettre en vente son dernier livre intitulé « Le Temps des combats ». Il y fait l’éloge du royaume et de son peuple sans toutefois oublier d’aborder « l’incompréhension » entre Paris et Rabat à propos de l’Algérie.

Ce nouveau livre de 560 pages publié chez Fayard, Sarkozy revient sur la manière dont le roi Mohammed VI a géré la vague du Printemps arabe, « prenant toutes ses oppositions de court, le roi annonça une réforme majeure de la Constitution du royaume », rappelle-t-il. Et « Grâce à ce mouvement sans précédent, Mohammed VI garda la confiance et l’affection de son peuple. La royauté résista à la tourmente des révolutions arabes. Le calme revint dans les rues ».

Et d’ajouter : « Grâce à ce souverain éclairé, le Maroc apparaît aujourd’hui comme un îlot de stabilité démocratique au sein d’un monde musulman traversé de multiples crises et divisions ».

« J'ai voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ces années à l'Élysée comme s'il avait été à mes côtés tout au long de ces évènements. Cela m'a paru d'autant plus naturel que cette histoire ne m'appartenait pas davantage qu'à chacun de ceux qui me feront l'immense…

+ La personnalité de Mohammed VI est unique dans le monde des têtes couronnées et des chefs d’État +

« Jusqu’ici le roi du Maroc pouvait librement choisir le Premier ministre. Il renonçait à ce pouvoir. Ces changements faisaient entrer le royaume dans une ère absolument nouvelle. Ce fut un évènement considérable », a-t-il affirmé.

« J’interrogeai Mohammed VI pour savoir s’il avait l’intention d’agir ainsi même si la victoire électorale devait revenir aux Frères musulmans qui, je le savais, représentaient ses adversaires historiques. Sa réponse fut sans aucune ambiguïté : « Oui. » Et c’est très exactement ce qu’il fera le moment venu », a souligné l’ancien président français.

« Comme il me l’avait confié : « Une fois confrontés au chômage, à la hausse du prix des matières premières, à la difficulté de se loger… ils auront du mal à garder le soutien de leurs bases populaires. » Il avait vu juste ». « La personnalité de Mohammed VI est unique dans le monde des têtes couronnées et des chefs d’État. Il est un homme que je n’ai cessé d’admirer et de respecter », confie Sarkozy.

«J’ai toujours ressenti cette proximité avec les Marocains. C’est un peuple hospitalier et profondément généreux. Même lorsqu’ils ont peu, ils sont toujours prêts à le partager, à ouvrir leur maison, à entamer la discussion, à offrir ce thé brûlant qui est leur boisson nationale», a-t-il écrit.

+ Tropisme algérien +

L’ancien président a également abordé la question du tropisme algérien d’Emmanuel Macron. « Le président Macron n’a pas toujours su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient. Son tropisme algérien lui procurera bien des déceptions. C’est sans doute un point de désaccord qui existe entre nous », révèle-t-il.

« Je ne crois pas qu’il nous faille multiplier les initiatives auprès des dirigeants algériens dont la représentativité à l’intérieur de leur pays est aussi faible que la popularité. Plus nous essaierons de bâtir une amitié artificielle plus ils la refuseront. Ils ont besoin d’un adversaire pour détourner l’attention de leur peuple de l’échec patent dans lequel ils ont plongé ce pays magnifique », a averti l’ancien chef d’Etat français.

Selon Sarkozy : « Ces initiatives, dont je peux comprendre les raisons et qui partent d’un bon sentiment, sont à mes yeux vouées à l’échec. En outre, elles risquent de nous détourner du Maroc. Ce dernier est ulcéré de l’attitude de son voisin, qui lui a fermé ses frontières au nez depuis trente-deux ans ! ».

Affirmant également que « La France devrait maintenant prendre clairement position en faveur de la marocanité du Sahara occidental. Cette question est centrale pour les intérêts stratégiques du Maroc. Elle permettrait d’éviter une république sahraouie dont la solidité et la pérennité laissent tous les observateurs informés plus que perplexes. Savoir choisir ses amis, ne pas craindre d’encourir le courroux de ceux qui le sont moins, s’inscrire dans une perspective longue, s’appuyer sur l’histoire commune : telles devraient être les boussoles du président de la République. S’il est un domaine de la diplomatie française qui mériterait d’être revisité et amodié, c’est celui de notre engagement auprès de nos frères marocains ! ».

Sarkozy estime que tant que l’Algérie ne sera pas dotée d’un gouvernement réellement représentatif de la population « et pas seulement des factions qui dominent l’armée », la relation franco-algérienne demeurera une « impasse », en insistant avec pragmatisme sur un fait: « Nous n’avons pas les moyens de prétendre être proches de tous les pays du monde. Une diplomatie efficiente impose de faire des choix. De mon point de vue, ils sont évidents ».