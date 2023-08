Analyse – Ce que les gens ont du mal comprendre par rapport au viol (NYT)

Jen Percy, rédactrice pour le Times Magazine, a passé des mois à rendre compte d’un aspect souvent mal compris du viol : la raison pour laquelle les victimes se figent souvent plutôt que de crier ou de riposter.

Les agressions sexuelles restent souvent impunies lorsque les victimes ne se défendent pas. Mais les enquêteurs, les psychologues et les biologistes décrivent tous le gel (freezing) comme une réaction involontaire à un traumatisme.

L’histoire de Jen s’ouvre sur une liste d’exemples, certains bien connus et d’autres tirés de ses reportages. «Je me fige», a déclaré une femme agressée lors d’un exercice d’entraînement militaire. « Je me suis complètement figée », a déclaré l’actrice Brooke Shields, décrivant ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a été violée.

« Je me suis figée », a déclaré Lady Gaga à propos de son agression alors qu’elle avait 19 ans. « J’étais comme une personne morte », a déclaré Natassia Malthe, une actrice norvégienne. Une étude menée auprès de victimes de viol dans un hôpital de Boston a révélé que plus d’un tiers d’entre elles ont déclaré avoir subi une version de ce gel, qui, dans sa forme extrême, est connue sous le nom d’« immobilité tonique ».

+ L’immobilité tonique +

Les chercheurs affirment qu’il s’agit d’une réponse défensive automatique enracinée dans le comportement évolutif. Il existe un cliché, traitant d’un autre type de menace, qui capture la même idée : un cerf dans les phares. Jen écrit :

Pendant plus d’un siècle, les scientifiques ont étudié des phénomènes similaires chez les animaux et, au fil des années, ils ont été nommés et renommés : hypnose animale, feinte de mort, faire le mort, mort apparente et thanatose, un ancien mot grec signifiant « mettre à mort ».

L’immobilité tonique est une stratégie de survie qui a été identifiée dans de nombreuses classes d’animaux – insectes, poissons, reptiles, oiseaux, mammifères – et tire son pouvoir évolutif du fait que de nombreux prédateurs semblent programmés pour se désintéresser des proies mortes. Elle est généralement déclenchée par la perception d’une inéluctable ou d’une retenue, par exemple au moment où une proie se retrouve dans la gueule d’un prédateur.

Comme le dit Amy Arnsten, neuroscientifique à Yale : « Sous le stress, votre cerveau se déconnecte de ses circuits les plus récemment développés et renforce de nombreux circuits primitifs, puis ces réflexes inconscients qui sont très anciens entrent en jeu. »

+ Compréhension du phénomène de gel ( freezing ) +

Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent la fréquence des gelages lors d’agressions sexuelles. Au lieu de cela, les amis demandent aux victimes pourquoi elles n’ont pas riposté ou n’ont pas crié à l’aide. Les médecins et les infirmières sont également parfois confus.

Plus important encore, les policiers considèrent depuis longtemps les informations faisant état de gels comme une base pour soupçonner une allégation d’agression. Cette attitude est l’une des raisons pour lesquelles une si petite proportion de viols signalés mènent à des poursuites pénales.

Tout cela suggère qu’une compréhension plus large du phénomène de gel pourrait changer la façon dont le système médical et le système de justice pénale traitent les agressions sexuelles.

+ « non par méchanceté, mais par ignorance » +

Dans son histoire, Jen décrit le travail de Nancy Oglesby, procureure, et de Mike Milnor, ancien policier, qui enseignent un cours qui forme les enquêteurs à reconnaître le gel et à réagir de manière appropriée.

En classe, Oglesby et Minor enseignent aux policiers comment mener des entretiens empathiques permettant de recueillir des preuves potentielles.

Par la suite, a déclaré Milnor, les agents deviennent parfois émus lorsqu’ils réfléchissent à des cas antérieurs qu’ils ont mal gérés – un sentiment que Milnor dit avoir lui-même.

« Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai vu ces flics coriaces, chevronnés et costauds venir vers moi les larmes aux yeux », a déclaré Milnor, « pour me dire ce qu’ils pensent des victimes dont ils se sont occupés. Pauvrement, non par méchanceté, mais par ignorance”. (The New York Times)

Article19.ma