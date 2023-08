Maroc / Israël – Lancement de vols directs entre Tel Aviv et Essaouira (Média)

Arkia Airlines et l’agence de tourisme marocaine vient d’annoncer le lancement de vols directs entre Tel-Aviv et la ville portuaire atlantique d’Essaouira.

Bien que cette décision ait ses motivations économiques et reflète effectivement les progrès réalisés dans le rapprochement officiel entre Israël et le Maroc, il y a une histoire plus importante derrière elle, selon la version électronique du Jérusalem Post, dimanche 20 Août 2023.

« C’est l’histoire d’une petite ville qui, lentement mais sûrement, a réussi à conquérir le cœur de nombreux Israéliens sur la base d’un héritage commun et d’un lien historique entre juifs et musulmans », souligne la même source.

En fait, Essaouira est une invitation à reconsidérer la place et le rôle de la culture dans l’élaboration des politiques, et du pouvoir de créer les relations interpersonnelles que nous aspirons entre Israël et la région MENA.

+ Marchands juifs au Maroc +

Les Juifs sont arrivés pour la première fois à Essaouira au 18ème siècle à l’invitation du sultan Mohammed ben Abdallah. Ils étaient connus comme les « marchands du sultan » et certains ont même joué un rôle diplomatique dans le développement des liens du Maroc avec la Grande-Bretagne, la France, l’Autriche et d’autres puissances européennes.

Meir Maknin, par exemple, était un marchand prospère qui a été l’envoyé du sultan en Grande-Bretagne. Au début du XXe siècle, Essaouira est devenue un centre juif florissant et l’une des seules villes du monde musulman à majorité juive.

La communauté juive comptait environ 12.000 personnes et comptait plus de 30 synagogues. En outre, la communauté a également contribué au développement économique d’Essaouira en tant que ville portuaire et pôle économique important.

Lorsque les Juifs ont quitté Essaouira au début des années 1960, ils ont laissé derrière eux un vide humain, économique et culturel – il y avait un sentiment d’absence commun ressenti à la fois par les Juifs partis et par leurs voisins musulmans restés au pays. Ainsi, le mouvement touristique croissant actuel d’Israël à Essaouira est né du désir – une émotion qui va au-delà de la simple nostalgie ou d’un sentiment de perte momentané et fugace.

Le désir est une force puissante, qui sert de boussole pour diriger et générer un mouvement, à la fois physique et mental, vers des espaces d’appartenance où des atouts importants tels que la maison, la famille, la communauté et la culture ont été laissés pour compte.

C’est un mouvement de renouveau s’efforçant de retourner à la source pour recréer un soi et un avenir plus authentiques et harmonieux. Le désir transcende les frontières et les conventions communes, il relie les mondes et les gens autour d’un terrain d’entente et les motive à l’action.

+ Rénovation de sites du patrimoine juif+

Essaouira est devenue une attraction pour les Israéliens avant même la récente reprise des relations officielles, grâce à la porte ouverte que le Maroc a gardée aux touristes israéliens au fil des ans et à sa reconnaissance de la culture hébraïque comme partie intégrante de l’histoire nationale marocaine.

Cette reconnaissance s’est traduite par la rénovation de sites du patrimoine juif tels que la synagogue Slat Lkhal à Essaouira ; et l’établissement de Beyt Dakira, inauguré par le roi Mohammed VI, qui raconte l’histoire multiculturelle de la ville, et comprend un institut pour l’étude de la loi juive.

Le Festival andalou atlantique se tient à Essaouira depuis 2003, permettant aux visiteurs de vivre « l’âge d’or » andalou dans sa version contemporaine. Au-delà de l’histoire juive, Essaouira a réussi à faire de ses atouts culturels un moteur de développement urbain et de croissance économique.

Pour mieux comprendre le secret de ce succès, il faut remonter en 1998 au moment fondateur du Festival international Gnaoua. Au-delà de son impact culturel, la fête de la musique a changé le visage de la ville à travers le développement du tourisme et des services de proximité. Le festival de cette année a attiré plus de 400 000 visiteurs, soit six fois la population totale d’Essaouira, qui compte actuellement environ 70 000 personnes.

+ Phare de coexistence et de multiculturalisme +

La popularité du festival a entraîné une augmentation du nombre d’hébergements touristiques disponibles, de 10 (en 1998) à 160, et le nombre de restaurants est passé de sept à plus de 60. Pour assurer un flux touristique continu, des événements et festivals supplémentaires ont été organisés, formant une communauté dévouée de ceux qui sont captivés par ses charmes et y reviennent à chaque fois.

Essaouira n’est pas exempte de défis – il y a encore des lacunes économiques, un besoin de diversification de l’économie urbaine et du chômage pendant les périodes où le tourisme est moins important. Pourtant, le trafic touristique continu du monde entier est la clé du succès. En fin de compte, les touristes qui viennent consommer de la culture apportent également avec eux des connaissances et de nouvelles idées, des investissements et des opportunités de développement.

Les circonstances qui ont permis l’établissement de vols directs entre Tel-Aviv et Essaouira témoignent de l’importance des liens culturels et civiques dans la promotion des relations entre Israël et le Maroc, ainsi que de l’importance des émotions dans le cadre de l’activité politique.

La culture contribue à favoriser la confiance, un terrain d’entente et un sentiment d’appartenance. Cela nous permet de former une histoire stratégique plus solide et résiliente pour notre partenariat. Le désir peut servir de moyen de connecter les peuples et de formidable moteur pour encourager l’engagement civique.

Enfin, l’approche culturelle de la croissance économique d’Essaouira ne peut être pleinement comprise sans mentionner André Azoulay, conseiller principal du roi actuel et de son père le roi Hassan II avant lui, l’un des distingués hauts fonctionnaires venus de la ville d’Essaouira et ayant servi le royaume du Maroc.

Azoulay (actuel président de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures) n’a jamais cessé de croire qu’Essaouira pouvait servir de phare de coexistence et de multiculturalisme dans notre région, et d’exemple du rôle digne que mérite la culture dans l’élaboration des politiques, ajoute le Jérusalem Post.

Article19.ma