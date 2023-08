Politique – Les relations entre Paris et Washington se tendent après le coup d’État au Niger (Média)

Le coup d’État au Niger injecte une nouvelle tension dans la relation franco-américaine, les deux pays sont en désaccord sur la manière de réagir à l’éviction du président du pays d’Afrique de l’Ouest en juillet.

Selon le site politico.com, la France refuse de s’engager diplomatiquement avec la junte et soutient fermement un organisme régional qui a menacé d’une intervention militaire, alors que les États-Unis ont dépêché un émissaire pour rencontrer les dirigeants de la junte et se sont abstenus de déclarer officiellement la prise de contrôle comme un coup d’État – insistant sur le fait qu’il existe encore un moyen négocié de restaurer la démocratie.

Les responsables français soutiennent également une résolution pacifique, mais ils se hérissent de l’approche américaine, affirmant que l’engagement de la junte lui donne du pouvoir.

+ Un changement d’équilibre des pouvoirs dans la région +

« Peut-être pour éviter l’effusion de sang, les États-Unis ont rapidement voulu parler aux putschistes. Peut-être que la meilleure réaction aurait dû être de mettre des conditions ou des garanties avant d’ouvrir ces canaux », a déclaré un responsable français familier avec la situation au Niger.

Le responsable, comme d’autres qui ont parlé de cette histoire, a obtenu l’anonymat pour discuter d’une question diplomatique sensible, précise politico.

La situation suggère un changement d’équilibre des pouvoirs dans la région et souligne les différences entre les intérêts de Paris et de Washington dans le pays. Les États-Unis, qui utilisent le Niger comme base pour les opérations antiterroristes, peuvent également croire qu’ils ont plus de poids que la France, notamment en raison du bagage de Paris en tant qu’ancien colonisateur.

Certains anciens responsables américains affirment que le mécontentement de la France face à l’approche américaine est dû en partie à son agitation à l’idée de perdre l’un de ses derniers points d’appui stratégiques dans le Sahel ouest-africain, où d’autres coups d’État l’ont déjà contraint à retirer ses troupes ailleurs. La France a refusé une demande de la junte au Niger de retirer ses troupes du pays.

« Les enjeux pour la France au Niger sont beaucoup plus élevés que pour Washington… C’est une défaite psychologique et stratégique pour la France », a déclaré Cameron Hudson, un ancien responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche axé sur l’Afrique.

En Afrique de l’Ouest, la France est habituée à voir d’autres puissances mondiales suivre son exemple, ou du moins sa direction. Ce n’est pas le cas dans ce cas.

+ Des alliés insatisfaits +

La secrétaire d’État américaine adjointe par intérim, Victoria Nuland, lors d’une visite éclair au Niger, a rencontré des représentants du coup d’État le 7 août et les a exhortés à revenir sur leurs actions. Mais elle s’est vu refuser une rencontre avec le président déchu, Mohamed Bazoum, et elle a reconnu par la suite que la junte semblait peu disposée à revenir sur ses démarches antidémocratiques.

Les responsables français ont cité cela comme un exemple d’engagement trop rapide.

Alors que la France et les États-Unis restent étroitement alignés sur une série de sujets, y compris l’agression de la Russie contre l’Ukraine, plusieurs points de tension sont apparus entre les « alliés les plus anciens » ces dernières années. Ils incluent des divergences sur un partenariat de sécurité entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, les relations avec la Chine et la loi américaine sur la réduction de l’inflation, dont les Européens craignent qu’elle ne détourne les investissements de l’Europe.

Un responsable américain au courant de la question a reconnu que certains alliés n’étaient pas satisfaits du voyage de Nuland, mais n’a pas voulu dire quels alliés ni détailler leurs préoccupations.

Néanmoins, le responsable a défendu la tentative d’engager les putschistes.

« La fenêtre d’opportunité se ferme », a déclaré le responsable américain. « Laissez-vous ce joint de fenêtre se fermer ? Ou injecter un certain degré de flexibilité ? »

Ali El Husseini, un Américain ayant des liens avec la junte, a déclaré que les nouveaux dirigeants militaires du Niger ne font pas confiance aux Français, notamment parce que les responsables français agissent comme s’ils « n’existaient pas ».

Ils accusent les Français de la pression qu’ils subissent des pays voisins, ainsi que de ce qu’ils considèrent comme de la corruption au Niger. Il est peu probable qu’ils autorisent Bazoum à reprendre les rênes, le blâmant également pour une grande partie de cette corruption, a déclaré El Husseini. Mais ils sont prêts à s’engager avec les États-Unis, qu’ils considèrent comme moins condescendants, a-t-il déclaré.

+Pas de dialogue avec les putschistes+

Les responsables français maintiennent qu’ils ne dialoguent pas avec les putschistes pour montrer leur soutien à Bazoum. Il est assigné à résidence mais a réussi à s’entretenir avec des responsables étrangers, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, et à publier des appels à l’aide de la communauté internationale.

« Il n’y a pas de soutien populaire pour la junte », a déclaré un haut diplomate français. « Nous ne voyons pas un nouveau régime qui gagne en légitimité. Et nous avons un président légitime qui se bat pour sa survie.

Le département d’État a confirmé cette semaine que la nouvelle ambassadrice américaine au Niger, Kathleen FitzGibbon, travaillera depuis Niamey, la capitale du Niger, même si les États-Unis y ont réduit leur présence diplomatique pour des raisons de sécurité.

Le porte-parole du département d’État, Vedant Patel, n’a pas dit exactement quand FitzGibbon atteindrait le Niger. Interrogée par des journalistes si FitzGibbon présenterait ses lettres de créance aux chefs militaires, ce qui pourrait renforcer leur position, Patel a déclaré qu’une telle présentation n’était pas nécessaire pour qu’elle fasse son travail.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche n’a pas démenti les tensions entre la France et les États-Unis au sujet du Niger, mais a souligné que les deux alliés continuaient de discuter, ainsi qu’avec des représentants d’États africains.

« Notre objectif est d’obtenir la libération du président Bazoum et de sa famille, et sur une voie diplomatique en vertu de la constitution nigérienne pour préserver l’ordre constitutionnel », a déclaré la porte-parole du NSC, Adrienne Watson, dans un communiqué.

Un porte-parole de l’ambassade de France à Washington, quant à lui, a déclaré: « Il y a une coordination étroite et des discussions en cours. »

Le Palais de l’Elysée a refusé de commenter les frictions potentielles entre les États-Unis et la France, mais le même haut diplomate français a admis qu’il y avait des différences dans les approches des pays partenaires cherchant à résoudre la crise au Niger.

« Nous avons tous le même objectif de rétablir l’ordre constitutionnel, mais avec juste quelques nuances exprimées [entre les pays] », a déclaré le diplomate, ajoutant que la position de la France était éclairée par son expérience des coups d’État au Mali et au Burkina Faso ces dernières années.

La France a promis son plein soutien à l’organe ouest-africain de la CEDEAO, qui lors de réunions jeudi et vendredi a réitéré sa menace de force si tout le reste ne parvient pas à restaurer la démocratie au Niger. Le bloc régional a imposé des sanctions au Niger et avait précédemment accepté de mettre une force militaire en attente.

Washington a clairement fait savoir à la CEDEAO que les États-Unis préféraient la diplomatie, a déclaré le responsable américain. Paris a indiqué qu’il envisagerait une demande d’assistance militaire si la CEDEAO décidait d’intervenir au Niger et de demander de l’aide.

La France a 1 500 soldats au Niger. Son refus de quitter militairement le pays consiste en partie à manifester son soutien au gouvernement élu, avec lequel il a conclu les accords de basement de ses troupes, ajoute politico.

Article19.ma