Fête de la Jeunesse : Les Forces Royales Air organisent des shows aériens à Al Hoceima

Les Forces Royales Air organisent, ce lundi, au niveau de la ville d’Al Hoceima, des shows aériens à l’occasion de la Fête de la Jeunesse.

“Dans le cadre des festivités commémorant le 60ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), les Forces Royales Air ont l’honneur de participer aux festivités marquant cet heureux événement, par des Shows Aériens au niveau de la Ville Al Hoceima, le 21 août 2023, à partir de 14 heures”, a indiqué dimanche un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Ces acrobaties aériennes seront animées par la prestigieuse équipe de voltige aérienne “Marche Verte” des Forces Royales Air, ajoute le communiqué. (MAP)